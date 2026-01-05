Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir Adliyesi'nde anıldı

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can için, şehadetlerinin 9. yılında anma töreni düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyenin protokol girişinde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sekin ve Can için hazırlanan "İsimleri kalbimizde, izleri her yerde" adı video gösterimi yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile adliye personeli ve Sekin'in meslektaşlarının Fethi Sekin ile Musa Can'la ilgili duygu, düşüncelerinin yer aldığı videonun izlenmesi sırasında şehit yakınları ve törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Anma töreninde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in mesajları okundu.

Törende konuşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Türkiye'nin huzurunu, milletin birlik ve beraberliğini hedef alan hain saldırı karşısında kahraman Fethi Sekin'in canı pahasına teröristlere geçit vermediğini söyledi.

Sekin'in adını milletin gönlüne altın harflerle yazdırdığını kaydeden Aydoğdu, saldırıda şehit olan mübaşir Can'ın da adalet hizmetine adanmış bir ömrü görev başında şehadetle taçlandırdığını belirtti.

Aydoğdu, şehitlerin bu fedakarlığının devletin bekası, milletin huzuru ve adaletin tesisi yolunda ödenen en büyük bedelin ifadesi olduğunu dile getirerek, bu topraklarda görev yapan hiçbir kamu görevlisi, güvenlik görevlisi ve adalet çalışanının yalnız olmadığını vurguladı.

Türk milletinin yüzlerce terör örgütünü yok ettiğine dikkati çeken Aydoğdu, "Türk milletinin karşısında hiçbir bölücü ve yıkıcı terör örgütü tutunamamıştır ve tutunamayacaktır. Tüm terör örgütü mensuplarına sesleniyorum, tuttuğunuz yol asla yol değildir. Hezimete uğrayacaksınız. Hezimete uğramadan, tuttuğunuz bu yanlış yolu bırakın, devletin şefkatli kollarına ve Türk adaletine kendinizi teslim ediniz." dedi.

"Terörün en korktuğu şey adalet"

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu bölgede ayakta kalabilmek için bu memleket için can vermeyi göze alan Fethi Sekin ve Musa Can gibi insanların olması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adalete saldırıyorlar çünkü terörün en korktuğu şey adalet. Hukuka saldırıyorlar çünkü terörün düşmanı hukuk. Devlete saldırıyorlar çünkü meşru otorite terör bakımından onlara göre çok kötü bir şey. Adalet, hukuk ve devlet üçgeninde yapılan saldırıyı bir polis memuru göğsünde eritti. Fethi Sekin bir trafik polisiydi. Terörle mücadele ekibinden bir polis değildi ama böyle bir halle karşı karşıya kalınca 'şuraya haber vereyim' noktasında bir yola gitmedi. Çünkü vazife anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi. Sonunda şehadet ihtimali vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve polisi burada tüm ihtimalleri silip attı. Hain teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirdi, kendisi de şehadete erdi."

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Sekin ve Can'ın isimlerinin vatandaşlarının kalbine altın harflerle yazıldığını anlattı.

Fethi Sekin'in hiç tereddüt etmeden, canını ortaya koyarak bu saldırının önüne geçtiğini hatırlatan Yeldan, "O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil o an adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran bir siper, devletini kendi bedeniyle savunan bir kahraman olmuştur. Sekin, ölümü göze alarak attığı her adımda bu topraklarda 'adalet sahipsiz değildir' gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiştir." diye konuştu.

İzmir İl Müftü Vekili Şakir Kırkız'ın duasının ardından Fethi Sekin'in anıtına ve şehit olduğu yere karanfil bırakıldı.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.