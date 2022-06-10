Fethi Açıkel: "247 Dolarlık Asgari Ücretle Türkiye, Bolivya'nın Asgari Ücret Seviyesinin Gerisine Düşmüştür" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "2015 yılında asgari ücret dolar bazında 429 dolar iken, 2022 yılı ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmasına rağmen TL'nin değer kaybı nedeniyle asgari ücret Haziran 2022 itibariyle 247 dolar civarına kadar gerilemiştir. Maalesef 247 dolarlık asgari ücretle Türkiye, Latin Amerika'nın en yoksul ve güvencesiz ülkelerinden biri olan Bolivya'nın asgari ücret seviyesinin gerisine düşmüştür" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, yaptığı açıklamada; Türk lirasının değer kaybetmesi ile birlikte 4 bin 250 lira olan asgari ücretin dolar bazında 247 dolar seviyesine kadar gerilediğine dikkati çekti. " Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarının oldukça altında bir emek piyasasına evrilmiştir" değerlendirmesini yapan Açıkel'in açıklaması şöyle:

"Ortalama ücretin asgari ücrete yakınlığında Türkiye, OECD içinde Kolombiya'dan sonra en kötü durumdaki ülkedir. Ülkemizde asgari ücretle çalışanların oranının toplam istihdam içinde çok yüksek oranda olması, AKP'nin çarpık ekonomi yönetiminin sonucudur. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında en fazla asgari ücret ve civarında maaşla çalışma oranı Türkiye'dedir. Bunun yanı sıra 2,5 milyondan fazla vatandaşımız asgari ücretin altında bir maaşla çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Ayrıca emekli olmasına rağmen, düşük emekli maaşları nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kalan milyonlarca vatandaşımız da kayıt dışı bir şekilde çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştır.

Asgari ücretin dolar cinsinden değerine bakıldığında, durumun vahameti daha net olarak karşımıza çıkmaktadır. 2015 yılında asgari ücret dolar bazında 429 dolar iken, 2022 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmasına rağmen TL'nin değer kaybı nedeniyle asgari ücret Haziran 2022 itibariyle 247 dolar civarına kadar gerilemiştir.

Maalesef 247 dolarlık asgari ücretle Türkiye, Latin Amerika'nın en yoksul ve güvencesiz ülkelerinden biri olan Bolivya'nın asgari ücret seviyesinin gerisine düşmüştür. Asgari ücretin, siyasi istikrarsızlıklarla ve uzun süreli krizlerle anılan ülkeler olan Bolivya'da 271 dolar, Peru'da 294 dolar, iç savaş yaşayan Libya'da 325 dolar, Paraguay'da 335 dolar olması; Türkiye'deki asgari ücret seviyesinin halkımızı açlık ve yoksulluk içinde fakirleştirdiğini net şekilde göstermektedir.

AKP'nin kara düzeni, Türkiye'yi ucuz iş gücü ülkesi haline getirmekle kalmamış; Türkiye'de küçük bir kesim dışında neredeyse emek gücünün büyük çoğunluğunu asgari ücretle geçinmek zorunda bırakmıştır. Bu durumda Türkiye'de emekçi aileler yoksulluk ve işsizlik sarmalında daha da dibe çekilmiş, eşitsizlikler kalıcı hale getirilmiştir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ, MERDİVEN ALTI ÇALIŞAN BİR ÜÇÜNCÜ DÜNYA EKONOMİSİNE DÖNÜŞTÜ"

Diğer yandan bu sorunlara, Suriyeli sığınmacıların ve Afgan göçmenlerin kayıt dışı istihdamından kaynaklanan sorunlar da eklendiğinde; Türkiye ekonomisi merdiven altı çalışan bir üçüncü dünya ekonomisine dönüşmektedir. Kayıt dışı sığınmacı istihdamı, Türkiye ekonomisindeki kayıt dışılığı ve çocuk işçiliğini içinden çıkılamayacak bir sarmala doğru sürüklemektedir. Türkiye, merdiven altı, kayıt dışı ve standart altı üretime dayanan vahşi bir kapitalizme teslim olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız; kayıt dışı çalışma, düşük maaş, düşük özlük hakları ve ağır çalışma koşullarına mahkum edildikleri gibi bunlarla birlikte kayıt dışı çalışan sığınmacılarla özellikle inşaat, tarım, imalat vb. sektörlerde rekabet etmeye mecbur bırakılmaktadır. Bu haliyle Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarının oldukça altında bir emek piyasasına evrilmiştir.

"CHP İKTİDARINDA ÜCRETLER YÜKSELECEK, GELİR EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLECEK"

CHP ve Millet İttifakı İktidarında, gelir dağılımı eşitsizliğini giderici politikaları hayata geçireceğiz. CHP olarak çalışanların milli gelirden aldığı payı yükselterek kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için sadece milli gelirin değil, yurttaşların refahının da artırılması ve gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması önemlidir. Oluşturacağımız üretim ve sanayi politikaları ile Kobilerimizin önünü açacağız. İstikrarlı ve öngörülebilir ekonomik ortamda katma değeri yüksek üretim modelleri ile hem üretimi hem istihdamı hem gelirler seviyesini artıracağız.

İktidarımızda; insanca bir asgari ücret belirlenmesi sağlanacak, enflasyon rakamının üzerinde yılda iki kez zam yapılacaktır. Vergi adaleti sağlanacak, vergi politikası yeniden ele alınacaktır. Yurttaşlarımızın borçlanmadan yaşamlarını sürmeleri sağlanacak, borçları silinecek ya da yeniden yapılandırılacaktır. CHP ve Millet İttifakı iktidarında, ekonomik büyüme sürdürülebilir şekilde sağlanacak, milli gelir artacak, gelir dağılımında adalet sağlanacaktır. Böylece yurttaşların yaşam kalitesi yükselecek, toplumsal huzur yeniden tesis edilecektir"

ANKA / Güncel