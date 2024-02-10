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Felçli Adam Sigara Ateşiyle Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sigara ateşinin kanepeyi yakması sonrası dumandan zehirlenen felçli Turhan Topçuoğlu (55), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sigara ateşinin kanepeyi yakması sonrası dumandan zehirlenen felçli Turhan Topçuoğlu (55), hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan ve kısmen felçli olduğu öğrenilen Turhan Topçuoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Topçuoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Turhan Topçuoğlu'nun yaktığı sigaranın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanan kanepenin de kendiliğinden söndüğü belirlendi. Topçuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turhan Topçuoğlu Kayseri Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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