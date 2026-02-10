FBI, Nancy Guthrie'nin kaybolmasına ilişkin yeni görüntüler yayımladı
FBI Direktörü Kash Patel, kaybolan Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie ile ilgili yeni bilgileri paylaştı. Guthrie'nin evindeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde, kaybolduğu gün evin ön kapısını kurcalayan silahlı bir kişi tespit edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaybolmasına ilişkin yeni bilgiler verdi.
ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtti. Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri de kamuoyuna sundu.
Patel, FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir kişinin tespit edildiğini belirtti.
Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesini isteyen Patel, kamuoyuna çağrıda bulundu.