Fatsa'da Göçükte Kaybolan Kamyon Şoförü İçin Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başladı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, dün taş ocağı şantiyesinde meydana gelen 1 kişinin öldüğü göçükte toprak ve taş kütleleri altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin'i arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Ordu Valisi Muammer Erol, "Risk hakikaten çok büyük ama kamyon ve kamyon şoförümüz enkazın, göçüğün altında. Ona erişmemiz gerekiyor. Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, ilçedeki bir taş ocağında meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesiyle kamyonun üzerine düştü. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedeni bulundu. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'e ise henüz ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşın çalışmalar, dün saat 22.30'da Ordu Valisi Muammer Erol'un talimatıyla durduruldu.

Ekipler, bu sabah saat 09.00 itibarıyla yeniden çalışmalara başladı.

'ŞOFÖRÜN KAMYONUN İÇİNDE OLABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Vali Muammer Erol, olay yerinde yaptığı açıklamada, çalışmalarda büyük risk olduğunu belirterek, "Dünden itibaren yapılan çalışmaları hepimiz izledik. Akşam operatör arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıncaya kadar devam etti. Ondan sonra bir durum değerlendirmesi yapıldı. Görüldü ki çalışma riskli, oldukça riskli. Hatta bizim şu anda gördüğümüz ve değerlendirdiğimizde sanki akşamki çalışma ciddi riskler, hayati tehlikeye göze alınarak yapılmış bir çalışma olmuş. Ama tabii olayın sıcaklığı, riski çok düşündürmedi bize doğrusu. Çünkü canlı erişme ihtimali de vardı. Ama operatörümüze canlı erişemeyince yine yapılan taramalarda da termal kameralarla bir canlı emaresi olmadığı arkadaşlarımız tarafından söylenince bu riskle birlikte işi devam ettirmek Allah korusun başka can kayıplarına, hasara, zarara da sebep olur kanaati oluştuğu için akşam durdurmuştuk. Sabah da şimdi geldiğimizde yaptığımız değerlendirme sonucunda yani risk hakikaten çok büyük. Ama kamyon ve kamyon şoförümüz enkazın, göçüğün altında. Ona da erişmemiz gerekiyor. Bunu yine arkadaşlarımızın bilgisi, arazideki tespiti, değerlendirmesi sonucunda olabilecek en az riskle nereden, nasıl göçüğün altında kamyona ulaşma çabası yürütülecekse arkadaşlarımız şu anda ona başladılar. İnşallah en kısa sürede kamyona ve şoföre ki şoförün büyük bir ihtimalle kamyonun içinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Öyle olursa erişmemiz biraz daha kolay olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Vali Erol, ayrıca, "Ben dün geceden beri çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yani canlarını dişlerine takarak ve hayati bir riski de göze alarak bu çalışmayı yaptılar. Şu anda da yine öyle devam ediyor ama biz de bilebildiğimiz ne kadar tedbir varsa onu da alarak bu çalışmayı sürdüreceğiz ve inşallah en kısa sürede de kamyon şoförümüze ve kamyona ulaşırız diye ümit ediyorum. Cumhuriyet savcılığı soruşturmayı başlattı. O adliyenin ve Cumhuriyet Başsavcımızın talimatıyla yürütülen bir iş. O konu o tarafta. Biz idari tarafında ve şu anda enkazla ilgili kısımdayız" diye konuştu.

Riskleri göz önüne alarak kamyon şoförüne ulaşılmaya çalışıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Şu anda işin güvenlik boyutu dahil kamyon şoförüne ulaşmaya çalışıyoruz, tabii riski de göz önüne alarak. Bu arada soruşturma da inceleme de başlatalım. Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatıldı. Takip edeceğiz. Bütün ekipler burada" dedi.