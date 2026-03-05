Haberler

Fatih'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Fatih'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vurulan 33 yaşındaki Semiha Deniz ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih'te Semiha Deniz isimli kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan bir okulun önünde meydana geldi. İddiaya göre Semiha Deniz, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan iki çocuk annesi Semiha Deniz, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlatırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Mert Karaca
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar