Fatih'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Fatih'te Semiha Deniz isimli kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan bir okulun önünde meydana geldi. İddiaya göre Semiha Deniz, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan iki çocuk annesi Semiha Deniz, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlatırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.