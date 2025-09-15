Fatih Osmanlı'dan Ahıska Sürgünü'nü Anlatan Film: 'Sürgünün Son Tanıkları'

Kuruluş Osman dizisinde Sencer Alp karakteriyle tanınan oyuncu Fatih Osmanlı, 81 yıl önce Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Orta Asya'ya sürgün edilen Türklerin acı dolu hikayesini sinemaya taşımaya hazırlanıyor.

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Osmanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Osmanlı, filmin, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün 81. yıl dönümüne yetiştirilecek şekilde post prodüksiyon sürecine girdiğini anlattı.

"Filmi farklı formatta çektik"

Filmin klasik belgesel formatının dışına çıkarak hem tanıklıklara hem de dramatik canlandırmalara yer verdiğini belirten Osmanlı, "Bu film ilk kez bu konuda farklı formatta çekildi. Amacımız, sürgünü yaşamış olanların gönlünü almak, onların anlatımıyla yaşanan acıyı göstermek. Her geçen gün tanıkların sayısı azalıyor, bu yüzden filmin adını 'Sürgünün Son Tanıkları' koyduk." dedi.

"Ahıska benim boynumun borcu"

Kendisinin de Ahıska kökenli olduğunu vurgulayan Osmanlı, bu projeyi bir vefa borcu olarak gördüğünü ifade etti.

Osmanlı, "Ahıska Türkleri, Anadolu Türklerinin özbeöz evlatlarıdır. Ahıska bir Türk toprağıdır. Bu konuyu dünyaya duyurmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Filmin, Cannes Film Festivali kataloğuna girmeyi başardığı bilgisini paylaşan Fatih Osmanlı, gelecek yıl filmin Cannes'da gösterileceğini ve uluslararası platformlarda Ahıska Türklerinin sesinin duyurulacağını dile getirdi.

Bu projenin Türkiye merkezli Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin ortak yapımı olduğunu aktaran Osmanlı, filme desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sinema Genel Müdürlüğüne, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, Yunus Emre Enstitüsüne, Ahıska Türkleri Derneklerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Başrol Oyuncusu Esra Gezginci: "İçten hissettiğim bir konu"

Filmin başrol oyuncusu Esra Gezginci, sahnelerin oldukça dokunaklı olduğunu ve seyircilerin bu hissiyatı anlayacağını söyledi.

Kendisinin de sürgün edilen bir Boşnak dedenin torunu olduğunu vurgulayan Gezginci, "Sürgünü yaşayan halkın nasıl bir acı çektiğini çok iyi bilirim. Ahıskalı Türkler tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duruyor. Kültürlerini yaşatmalarıyla gurur duymalılar." ifadesini kullandı.

Gezginci, Ahıskalı Türklerin bulundukları ülkelerde çok başarılı olduklarını, yaşadıkları toprakları ve komşularını benimsediklerini kaydetti.

14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği döneminin lideri Josef Stalin tarafından bugünkü Gürcistan sınırları içinde olan Ahıska bölgesinden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

Ahıska Türkleri, bulundukları ülkelerde 1944 ile 1956 yılları arasında sıkıyönetime tabi tutulmuştu. Ahıska Türkleri için sıkıyönetim uygulaması 1956'da kaldırılmış ve Gürcistan dışında Kafkaslar'a dönmelerine izin verilmişti.

Ahıskalıların bir kısmı Ahıska'ya yakın Azerbaycan topraklarına göç ederken halkın büyük bölümü Orta Asya'da kalmayı tercih etmişti.

Dünya genelinde başta Türkiye olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve ABD'de yaşayan Ahıska Türklerinin sayısının 500 bin olduğu tahmin ediliyor.