Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı'nda Turizmciler Buluşması Düzenledi

Fatih Belediyesince tarihi Yedikule Hisarı'nda "Turizmciler Buluşması" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul'daki kültürel varlıkların ihyası için gece-gündüz çalıştıklarını, kentin dünyanın cazibe merkezlerinden biri olmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Alpaslan, "Ergün Başkan görevi devralır almaz, 5 yıl önce buranın durumunu görüp, hemen müdahale edip, o vizyonuyla buranın İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezi olması için çalışmalara başladı, restorasyonları yaptı." diye konuştu.

Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirinin 2028 yılına kadar 100 milyar dolara ulaşacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu rakama ulaşmak için gece-gündüz çalışmak, doğru, stratejik adımlar atmak gerekiyor. Ülkemiz her köşesiyle cennet, her köşesiyle kültür ve turizm değerlerine sahip. Biz bu değerleri ürüne dönüştürüp, dünyaya da çok iyi tanıtarak, 81 ilimizde 12 ay turizm yaparak inşallah hedeflere ulaşacağız. Dünya kenti İstanbul, gastronomisiyle, tarihiyle, kültürel varlıklarıyla, turizm değerleriyle dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'un tanıtımı için çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede de bunun meyvelerini almaya başlıyoruz. İstanbul'da daha fazla turist ağırlama adına bu tür tarihi mekanlar oldukça önemli."

"Kamu kurumlarını Fatih'in dışındaki yerlere nakletmek istiyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentin değerleriyle güzel ve kıymetli olduğuna işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde İstanbul'daki eserleri koruyup kollayarak yarınlara ulaştırmak istediklerini vurgulayan Gül, "Çok şey yapıldı, çok şey yapılıyor. Ama yapılabilecek daha çok şey var. İstanbul demek Fatih demek. Eserlerin hemen hemen yarısına yakını Fatih'te. Belediyemizle birlikte 'Yadigar' projemiz var. Şu an 300 projemizin restorasyonunu yapıyoruz." dedi.

Gül, Fatih'in, özellikle tarihi yarımadanın daha yaşanabilir hale gelmesi için ufak dokunuşlara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sektörün bizi yönlendirmesi, tavsiyeleri, Bakanlığımızın buna liderlik etmesi çok çok önemli. Gelecek bir yılda birkaç tane önemli gelişme olacak. Topkapı Sarayı'nın ek binalarının inşallah bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanmış olacak. Bu, Topkapı Sarayı'nda gezilecek alanların yaklaşık 3-4 kat daha artması demek. İkincisi, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını Fatih'in dışındaki yerlere nakletmek istiyoruz. Bunları da kültür ve turizme hizmet edecek sergi salonları, müzeler başta olmak üzere bu amaçla kullanacağız." diye konuştu.

"İstanbul'un en güzide mekanlarından biri Yedikule Hisarı"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'un en güzide mekanlarından birinin Yedikule Hisarı olduğunu kaydetti.

Belediye başkanı olunca buranın belediyeye tahsis edilmesini istediğini anlatan Turan, ardından tahsisi alarak restorasyona başladıklarını, restorasyonun koruma ve bilim kurullarının onayıyla yapıldığını dile getirdi.

Turan, 20 yıldır kent hafızasında olmayan, kapalı olan bir mekanın şu anda günün her saatinde insanların kullanımında olduğunu vurgulayarak, "Akşamları hem bölge insanları hem İstanbullular hem de dışarıdan insanlarla burada çok nitelikli konserler yapıyoruz. Büyük kalabalıklarla değil, öyle konser de istemiyoruz. Çünkü mekana zarar verir. Burada yeni sergiler yapıyoruz." dedi.

Yedikule Hisarı'nın kent hafızasına, kültür ve turizm hayatına girmesini istediklerini belirten Turan, bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla toplantıyı yaptıklarını ifade etti.

Programda Yedikule Hisarı Restorasyonu Bilim Kurulu Üyesi İhsan Sarı da restorasyon çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, turizm sektörü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.