Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada duruşma 26 Kasım'a ertelendi - 2 / Ek görüntüyle geniş haber

SOSYAL medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025'te sosyal medya kanallarında yayınladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı. 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında en az 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Altaylı'nın yargılandığı davada ilk duruşma bugün görüldü. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, Fatih Altaylı ile sanık avukatı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Duruşmaya destek için Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Süren, Tarihçi Murat Bardakçı, Akademisyen Celal Şengör, CHP milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri ve Altaylı'nın ailesi katıldı.

'BEN DE BÖYLE OLMASINI HİÇ İSTEMEZDİM'

Fatih Altaylı duruşmada yaptığı savunmasında, "Sayın başkan, değerli üyeler, Silivrimize hoş geldiniz. Silivrimize diyorum çünkü kısa sayılmayacak bir süredir Silivri'de, yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresindeyim. Bütün bir yazı burada geçirdim, sonbaharı burada karşıladım. Uzunca bir süredir ilk kez buraya gelmek için dört duvar arasından dışarı çıkarıldım. Benim yaşlarıma gelip sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla geçirmeyi hayal ettiğiniz yazların sayısının azaldığını hissedince, her yaz daha değerli oluyor. Sizleri ve buradaki herkesi buralara kadar yorduğumuz için kusura bakmayın ama emin olun, ben de hiç istemezdim böyle olmasını. Zaten tam olarak da anlamış değilim niye böyle olduğunu, niye burada olduğumu, niye hep birlikte burada bulunduğumuzu. Bugün burada bulunmamın nedeni, bu salonda bulunan ya da bu ülkenin en ücra köyünde yaşayan çocukları, hiç tanımadığım insanların evlatlarını kendi kızım kadar sevmem, kendi kızım gibiymişçesine düşünmem, önemsemem, onlar için de kendi kızımmış gibi, hatta onun için kaygılandığımdan daha fazla kaygılanıyor olmamdır" dedi.

'LİYAKATE DEĞER VERİLEN BİR ÜLKEDE YAŞAMALARINI İSTEDİĞİM İÇİN BURADAYIM'

Altaylı savunmasının devamında, "Şanslı olmayan çocukların da benim kızım kadar, çevremdeki insanların çocukları kadar şansı olabilsin istiyorum. Onların da herhangi bir mensubiyet ya da aidiyet nedeniyle değil; ana babalarının kim olduğuna bakılmaksızın hayata eşit şartlarda başlamasını savunmak, güzel, müreffeh, fırsat eşitliği olan, liyakate değer verilen bir ülkede yaşamalarını istediğim için buradayım. Bunu başarabilmek için bildiğim şeyi yapıyorum. Ekranlara çıkıp bunun yollarını anlatıyorum. Dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen özellikle gençlerin umutlarını taze tutmaya, ülkenin geleceğine güvenlerini yaşatmaya çalışıyorum. Bir yandan da Türkiye'nin bir bilgi toplumu, bir bilim ülkesi olabilmesi için çabalıyorum. Bunun için Türkiye'nin en yetkin bilim insanlarıyla programlar yapıyor, 16 yıldır onların desteğiyle bilimi sevdirmek için uğraşıyorum. Bunu 14 yıl televizyonlarda yaptım, son 2 yıldır da Youtube'ta yapıyordum. Silivri'de bir hücrede oturmak zorunda kaldığım güne kadar da sürdürdüm. Yıllar önce başlatılmasına katkıda bulunduğum 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıyla nasıl gurur duyduysam, bununla da gurur duydum. Çünkü bu ülkeye borcum var. Beni en iyi okullarında okutan, 60 yıl boyunca kültür ve tecrübe kazandıran bu ülkeye. Bu borcu ödeyememekten korktum hep. Gelirlerimizle gençler için burs fonu oluşturduk. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinde doktora yapan gençlere burs veriyoruz. Şu anda Singapur'dan Fransa'ya, oradan Amerika'ya kadar bursiyerlerimiz eğitimlerine devam ediyor. Bunları niye yaptığımı düşündüğümde tek bir cevabım oluyor: Başkalarının evlatlarını da kendi kızım kadar önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAYI İZLEYEN HERKES TEHDİT KASTIMIN OLMADIĞINI GÖRECEKTİR'

Altaylı savunmasında, "Tüm bunlara rağmen bugün burada 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla karşınızda bulunmak beni şaşırtıyor ve üzüyor. 40 yıllık meslek hayatımda kimseyi tehdit etmedim. Aksine hep tehdit edilen oldum. Bugün 2,5 dakikalık iyi niyetli bir konuşmadan 15-20 saniyenin kesilmesiyle sosyal medya lincine uğradım ve Silivri'de hücreye atıldım. O konuşmayı izleyen herkes, tehdit kastımın olmadığını görecektir. Ben hep haksızlığa karşı durdum. Beni muhalif gazeteci olarak tanımlayanlar oldu ama ben kendimi muhalif değil, toplumun ortak duygularının merkezinde duran biri olarak gördüm. Hep hayal kurma özgürlüğünü savundum. Çünkü biliyorum ki hayal kuramayan ilerleyemez. Bugün beraat talebimi kabul ederseniz, yine gençler ve çocuklar için çalışmaya devam edeceğim. Hayal kurma özgürlüğünü herkes için savunacağım. Eğer bir haksızlık yaptıysam bu, en çok kızıma ve eşime karşıdır. Onların hakkını başkalarının çocuklarına vermekle belki hata ettim. Ama emin olun, kimseyi tehdit etmedim, etmiyorum, etmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise beyanında, "Sanık, kendisine ait Youtube hesabından yayımladığı 'Fatih Altaylı Yorumluyor' başlıklı videoda, kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi, halkın yüzde 70'i buna karşıymış' şeklindeki soruya karşın Cumhurbaşkanına yönelik açıkça hayata kast ihtimali içeren tehdit beyanlarında bulunmuştur. Sanığın huzurdaki ve aşamalardaki cezadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemesini, müvekkilime yönelik tehdit içeren eylemleri nedeniyle üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının beyanlarına karşı söz verilen Fatih Altaylı ise, "Konuşmamın başında 'Türk halkı demokrasiyi sever' diyorum. Burada Cumhurbaşkanımızın rahatsız olması, korkması sözkonusu olamaz" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Fatih Altaylı'nın kaçma şüphesi bulunduğundan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sözkonusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İddianamede, sözkonusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı'yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.