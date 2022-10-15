Bakan Koca, 41 kişinin can verdiği maden kazasına ilişkin yaralıların son durumunu paylaştı: 5'inin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasından yaralı olarak çıkarılan madencilerin son durumunu gazetecilerle paylaştı. Bakan Koca, "Bartın'da 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2-3 gün içinde taburcu edebiliriz. İstanbul'da 6 hastamız var. 5'inin durumu ciddi. Dün bir hastamızın kalbi durdu, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü" dedi.

Bartın'da dün akşam saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

CAN KAYBI 41 OLDU

Öğle saatlerinde programlarını iptal edip Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki incelemelerinin ardından konuşma yaptı. Erdoğan açıklamasında bir madencinin daha cansız bedenini ulaşıldığını belirterek, "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu, çok yönlü soruşturma başlatıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası yaralılara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, İstanbul'daki 6 yaralıdan 5'nin durumlarının ciddi olduğunu söyledi.

"VARSA SORUMLULARI, ADLİ MAKAMLARCA ORTAYA ÇIKARILACAKTIR"

Erdoğan, "Tüm ekiplerimiz zamanla yarıştı, bakanlıklarımız derhal olay yerine gelerek koordinasyonu yürüttü. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren İçişleri Bakanımızla irtibat halinde olduk. Yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Bu patlama nasıl yaşandı? Varsa sorumluları adli makamlarca ortaya çıkarılacaktır. Hayatını kaybedenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk etapta ailelere desteğimizi vereceğiz. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği de yapacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: İSTANBUL'DAKİ 6 HASTADAN 5'İNİN DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Bartın'da 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2-3 gün içinde taburcu edebiliriz. İstanbul'da 6 hastamız var. 5'inin durumu ciddi. Dün bir hastamızın kalbi durdu, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Durumu ciddi arkadaşlarımız için ilk günler kritik. Ben de yakından takip ediyorum. Cumhurbaşkanımız da her hastamızı yakından takip ediyor. Önümüzdeki 3-4 yakın takiple seyirlerini görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Dün akşam patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.