Fahrettin Altun: Sömürgecilerin ve Onların Yerli İşbirlikçilerinin Gücü Cumhrubaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Yetmez - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nin açılışında konuştu. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık. Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız, dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Altun, şunları söyledi:

"MİLLETİMİZİN SİCİLİ TEMİZDİR"

"Geride bıraktığımız 20 yılda Türkiye'nin Afrika'da güçlü bir aktör olduğu ve bu aktörlüğün eşitlerin ortaklığı yaklaşımıyla ilerlediği herkesin malumudur. Türkiye'nin kendisini Afrika devletleriyle gerçek anlamda ortak olarak görebilmesi doğrudan tarihimizde sömürgeciliğin olmamasından kaynaklanıyor. Milletimizin sicili temizdir. Bu samimiyetin ve iyi niyetin yansımalarını her alanda görüyoruz. Örneğin Ankara'da 2008 yılının başında 10 olan elçilik sayısı 37'ye çıktı. Eğitimleri için Türkiye'yi tercih eden Afrikalı öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Afrikalı yatırımcılar da ülkemizdeki faaliyetlerini genişletiyor.

"AFRİKA MEDYASI FETÖ KONUSUNDA DA DAHA NET BİLGİ SAHİBİ OLACAKTIR"

Bugün geldiğimiz noktada birçok Afrika ülkesinin FETÖ terör örgütüne karşı gerekli tedbirleri aldığını görüyoruz, bundan mutluluk duyuyoruz. Bu forumla birlikte Afrika medyasının önde gelen kuruluşları FETÖ konusunda da daha net bilgi sahibi olacaktır ve ülkelerine bu örgütün zararlı faaliyetlerini bilerek anlayarak döneceklerdir.

"BUGÜN TÜRKİYE DIŞ GÜÇLERDEN, BATIDAN EMİR ALAN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Dezenformasyon demokrasilerin en büyük düşmanıdır. Türkiye dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır. Bunun nedeni 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen kalkınma devrimi ve atılımdır. Bu olmasaydı Türkiye uluslararası alanda bu denli yoğun bir dezenformasyonla muhatap olmayacaktı. Bugün Türkiye dış güçlerden, Batıdan emir alan bir ülke değildir. Türkiye dış politika ve ekonomi başta olmak üzere bütün alanlarda kendi ad ve hesabına hareket eden bir ülkedir. Bunu engellemek adına son 20 yılda kötücül girişimde bulunuldu. Antidemokratik uygulamaların her türlü denendi. Bunlara dezenformasyon kampanyaları eşlik etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Maalesef bunun bir örneğine dün akşam şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi. Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız, dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya devam edecektir.

Dezenformasyon tehdidi kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi veren Afrika kıtası, Afrika ülkeleri için de geçerlidir. 'Dünya beşten büyüktür' düsturumuz küresel enformasyon ortamına dair eleştirel ve yapıcı yaklaşımımızın özeti mahiyetindedir. Bu kapsamda biz Batılıların işine geldiği gibi yorumlamaya çalıştığı aslında evrensel olan kavramlara sahip çıkma derdindeyiz. Bu toplantının bunun vesilesi olmasını temenni ediyoruz.

" İNTERNETTE BÜYÜK ŞİRKETLER TARAFINDAN UYGULANAN SANSÜRÜN ADI DEMOKRASİYİ KORUMAK OLDU"

Bugün internette büyük şirketler tarafından uygulanan sansürün adı demokrasiyi korumak oluyor. Merkezi ABD'de olan üç beş şirket dünyanın dört yanındaki insanlara kurallar, kriterler dayatabiliyor. Katılımcı olmayan, şeffaf olmayan kural ve kriterlere insanlığın çıkarına olmayacak şekilde belirleniyor. Diğer yandan her türlü terör propagandası birilerinin işine geldiği için ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Uluslararası sosyal medya şirketlerine sesleniyoruz: Terör örgütlerine zemin sağlamaktan vazgeçin. Terör küresel bir sorundur, bir ülkenin sorunu değildir."