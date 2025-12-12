Ezgi Apartmanı davasında mahkemeden, bilirkişi hakkında suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ'ta zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı davasında, mahkeme heyeti, yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden olmaktan bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i firari, 2'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 9'uncu duruşması görüldü. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılanan tutuklu pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel (49), taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katıldı.

Pekel ve Kervancıoğlu ile aynı suçtan yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan pastanenin iç mekan tasarımcısı firari sanık Ertan Danacı (53), 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen fenni mesul Mehmet Tekin (61), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Müşteki avukatları, dosyanın gönderildiği Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü, Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, Doç. Dr. Mehmet Uzun, Doç. Dr. Akif Delikan ile Araştırma Görevlisi Mehmet Akif Arslan'dan oluşan bilirkişi heyetinin, Çöğürcü'nün kalp krizi geçirmesini gerekçe göstererek bilirkişilikten çekilmesi nedeniyle heyet hakkında suç duyurusunda bulunulup, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in avukatları ise mahkeme tarafından aldırılan 2 bilirkişi raporunun da sanıklar lehine olduğunu, pastanede yapılan tadilatların binanın yıkımına etkisinin olmadığının raporlarla sabit olduğunu, bu nedenle dosyanın yeniden bir bilirkişiye gönderilmesine gerek olmadığını belirterek müvekkillerinin tahliyesini ve bilirkişilikten çekilen heyet hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mustafa Pekel ile Sami Kervancıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden oldukları için bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulup dosyanın bilirkişi bölge kuruluna gönderilmesine ve binanın yıkılmasıyla ilgili yeni bir rapor alınması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verip davayı 24 Nisan 2026'ya erteledi.