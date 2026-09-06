Haberler

Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbinin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmediğini açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddiaların ardından resmi bir bilgilendirme yaparak Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına inmediğini duyurdu.

"SOYUNMA ODASINA İNMEMİŞTİR"

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan Fenerbahçe– Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İDDİALARA NOKTAYI KOYDULAR

Fenerbahçe böylece Beşiktaş derbisinin ardından Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönündeki iddiaları resmen yalanlamış oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı

Nereden nereye! Son halini görenler şaşırdı
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi

Çok tanıdık! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son veren biri var
Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Cansız bedenini o bulmuştu: Serhat Kılıç'ın 8 yıllık aşkından acı veda