EuroPalestine Derneği Başkanı Zemor, Filistin'i savunduğu için "skandal bir ceza" aldığını söyledi Açıklaması

Filistin meselesiyle ilgili yazıları nedeniyle Fransa'da geçen ay 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırılan EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Filistin'i savunmaya devam ettiği için yargı tarafından "skandal bir cezaya" çarptırıldığını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yıllardır Filistin'e destek gösterileri organize eden EuroPalestine Derneğinin sitesinde, 7-8 Ekim 2023'te Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili 2 ayrı yazı paylaşıldı.

Dernek, 7 Ekim 2023 tarihli paylaşımında, "Gazze: İsrail, direnişin saldırısı tarafından gafil avlandı" başlığını kullandı.

Söz konusu paylaşımlarında "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle yargılanan Zemor, Paris Adli Mahkemesince 26 Mart'ta 2 yıl tecilli hapis ve 5 yıl siyasetten men cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca Zemor'un, Fransa'da terör suçları işleyenler listesine alınmasına hükmetti.

Zemor'un eşi, EuroPalestine Derneği'nin Başkan Yardımcısı Nicolas Shahshahani de 17 Mart'ta "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla evi arandıktan sonra gözaltına alındı. Shahshahani, bir gün sonra serbest bırakıldı.

Zemor, Paris'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki mahkeme kararı ve Filistin'i destekleyen aktivistlerin Fransa'da karşılaştığı zorlukları anlattı.

Paris Mahkemesinin, kendisini Filistin'i savunmaya devam ettiği ve Hamas'ı bir "terör örgütü" olarak tanımlamayı reddettiği için "skandal bir cezaya" çarptırdığını dile getiren Zemor, "Hükümetimizin olduğu gibi, soykırımcıların yanında olmayacağız." dedi.

Zemor, 2 yıl tecilli hapis cezası ve 5 yıl siyasetten men yasağına çarptırıldığını aktararak, "Bu da demek oluyor ki (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un) yerini alamayacağım." şeklinde konuştu.

"Bence bir uyarıda bulunmak istiyorlar"

Ayrıca Fransa'da terör suçları işleyenlerin listesine alındığını belirten Zemor, "Tüm bunlar ne için? EuroPalestine sitesinde 7 ve 8 Ekim sabahı 2 yazı yazdığım için. Burada direnişin, İsrail apartheid rejimini hazırlıksız yakaladığını söylüyordum, Gazze'deki toplama kampından bahsediyordum." ifadelerini kullandı.

Zemor, söz konusu yazılarda ayrıca, Gazze ile İsrail arasındaki sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinlilerin o tarihe kadar yaralandığı ve öldürüldüğünden de bahsettiğini söyleyerek "Bütün bunlar memnun etmedi. Bence bir uyarıda bulunmak istiyorlar ve sadece EuroPalestine'e karşı değil." yorumunda bulundu.

EuroPalestine Derneğinin 24 yıldır varlığını sürdürdüğünü ve uzun zamandır Fransa'daki İsrail lobisinin hedefinde olduğunu savunan Zemor, daha önce kitabevlerinin de hasar gördüğünü anlattı.

Zemor, hakkındaki davayı temyize ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacağını ifade ederek, AİHM'nin Fransa'ya karşı açılan davada, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı konusunda 2020 tarihli kararında aktivistleri haklı bulduğunu hatırlattı.

Fransa'da Filistin destekçisi aktivistler hakkındaki adli süreçlere de değinen Zemor, bu aktivistler hakkında "Fransa'da terör propagandası gerekçesiyle yargılanmakta olan veya yargılanmış 800'den fazla aktivistiz, bu nedenle çeşitli cezalara çarptırıldık veya bazıları hakimler tarafından beraat ettirildi." diye konuştu.

Zemor, eşi Shahshahani'nin evlerinde sert şekilde gözaltına alındığını, evlerindeki polis araması sırasında kırılan kapılar olduğunu belirterek "Ayrıca, evimizde bazı evraklar dahi kayboldu." dedi.

"Mahkeme kararı tesadüf değil"

Shahshahani'nin gözaltına alınması ve kendisi hakkındaki mahkeme kararının "tesadüf" olmadığını dile getiren Zemor, eşinin yalnızca "silahlı direniş" dediği için kelepçeli şekilde gözaltına alındığını aktardı.

Zemor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Shahshahani) Silahlı direnişin, İsrail'i 7 Ekim'de gafil avladığını söyledi. Bu kadar. Bunu söylemiş olması da tüm bu yaygaraya neden oldu. Bu bir uyarı, görünüşe göre sadece EuroPalestine'e yönelik değil, ayrıca Filistin için mücadele eden veya Filistin'e sempati duyan herkes için."

Bu şekilde Filistin meselesiyle ilgilenenlerin "korkutulmaya" çalışıldığını ve onlara "evlerinizde kalın" mesajı verildiğini savunan Zemor, "Bence hükümet tam tersi etkiye yol açmakta." ifadesini kullandı.

Zemor, eşi ve kendisinin yaşadıkları karşısında Fransa, Filistin dahil tüm dünyadan binlerce destek mesajı aldıklarını, tüm bu yaşananların Filistin için daha büyük seferberliğe yol açacağına inandığını dile getirdi.

"Soykırım devam ediyor"

"Soykırım devam ediyor, soykırım kelimesi hoşlarına gitmese de doğru olan tek kelime budur. Gazze'de ve Batı Şeria'da her gün kadınların, erkeklerin ve çocukların öldürüldüğünü ve insani yardımın engellendiğini görüyorsunuz." ifadelerini kullanan Zemor, Gazzelilerin su baskınları, tonlarca atık, İsrail askerlerinin işkenceleri nedeniyle zorlu şartlar altında yaşadığına dikkati çekti.

Zemor, İsrail'in Gazze'ye akaryakıt ve makine girişini yasakladığı ve kanalizasyon sisteminin tamamını yıktığı için bölgede giderek artan hastalıklar olduğunu vurgulayarak, İsrailli askerlerin Filistinli babasını konuşturmak istediği bir bebeğin üzerinde sigara söndürerek işkence yaptığını belirtti.