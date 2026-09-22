Eskişehir İnönü'de arkadaşının ölümüne neden olan çocuğa ağırlaştırılmış müebbet istendi

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde tüfekle oynarken arkadaşı Bünyamin Bozkurt'un (15) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla 'Çocuğa karşı doğrudan kastla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan tutuklu M.F.Y. (15) ilk kez hakim karşısına çıktı. Bozkurt'u öldürmek için bir sebebinin olmadığını belirten M.F.Y., "Ben böyle bir şey yapacak olsam, kendi evimde babamın ruhsatlı silahıyla 2 de şahit varken yapmazdım" dedi.

Olay, 19 Mart'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Bozkurt, B.T. (15) ve A.D. (15), M.F.Y.'nin ailesinin evinde buluştu. Bir süre vakit geçiren arkadaşlardan M.F.Y. evde bulunan av tüfeği ile oynadığı sırada iddiaya göre silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Bünyamin Bozkurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bünyamin Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri M.F.Y.'nin yanı sıra babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ile A.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.F.Y. tutuklanırken babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde M.F.Y. hakkında dava açtı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına M.F.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Bünyamin Bozkurt'un ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan M.F.Y., hayatını kaybeden Bünyamin Bozkurt ile çok yakın arkadaş olduğunu, bilerek ateş etmediğini söyledi.

Evde tüfekle oynarken bir anda ateş aldığını anlatan M.F.Y., "Ben önceden tüfeği kurcaladığım için nasıl doldurulacağını biliyordum, doldurdum. Ben o sırada yere oturdum. Tüfeği tekrar boşalttım. Doldurduğum mermi kadar boşaltmıştım. Oradakilere tüfeğin önünde durmayın diye uyardım. İlk önce şarjöre baktım mermi göremedim. Daha sonra kurma kolunu çekip bıraktım, orada da mermi göremedim. Sonra tüm mermileri boşalttıktan sonra tüfek elimde bir şekilde ayağa kalktım. Tüfek cama doğru bakıyordu o sırada karşımda kimse yoktu zaten ben de tüfeği kontrol ediyordum. Sonra tüfeği yerine yaslama amacıyla geriye doğru götürüyordum o esnada tüfeğin 1 kez patladığını anladım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben donup kaldım. Bünyamin'in yaralandığını fark ettim, ayakta kıvranmış bir şekildeydi, ayağından vurulduğunu sandım. Haber vermek için aşağıya indim ve 112'yi aradım" dedi.

Bozkurt'un yarasına baskı yaparak yardım etmeye çalıştığını belirten M.F.Y., "B.T. ve A.D. evden çıktı, ben anneme haber verdikten sonra Bünyamin'in yarasına yerden bulduğum havluyu baskı yaptım. Sonrasında hemşire geldi, ben ona devrettim daha sonra mutfakta polis ağabeyi bekledim. Ben bilerek ve isteyerek ateş etmedim, Bünyamin'i hedef almadım bu yöndeki beyanları kabul etmiyorum. Öncelikle ben bu olayın şokunu hala atlamadım. Geceleri uyuyamıyorum. Ben Bünyamin'e asla böyle bir şey yapmak istemezdim, o benim en yakın arkadaşımdı. Bünyamin'i çok seviyordum, onu öldürmek ya da yaralamak için bir sebebim yoktu. Ben böyle bir şey yapacak olsam, kendi evimde babamın ruhsatlı silahıyla 2 de şahit varken yapmazdım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanık beyanları, tanıklar ve taraf avukatlarının ifadelerinin ardından esas hakkında mütalaasında sanığın, 'Çocuğa karşı doğrudan kastla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar verilmesi için erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı