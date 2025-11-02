Haberler

Eskişehir Şehidi Muharrem Can İçin Hatıra Ormanı Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Eskişehir'de temmuzda çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can ve 9 diğer şehit için Konya'da fidan dikim töreni yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerini yaşatmak adına toplandıklarını belirtti. Babası İbrahim Can, oğlunun yardımseverliği ve fedakarlığı ile hatıralarının her zaman yaşatılacağını ifade etti. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'in Osmangazi ilçesinde temmuzda çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can ve 9 şehit adında yapılacak hatıra ormanı için Konya'da fidan dikim töreni düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş mevkisinde Muharrem Can adına oluşturulan hatıra ormanında şehitlerin adını yaşatmak için buluştuklarını belirterek, orman yangınlarında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da topraklar üzerinde özgürce yaşayabilmenin şehitlerin fedakarlıklarıyla mümkün olduğunu belirterek, "Onlar ki zaman zaman vatan savunmasında, zaman zaman milletimizin huzurunu temin etmek için asayiş nöbeti sırasında, zaman zaman milletimizin birlik ve beraberliğini temin etmek için terörle mücadelede ve ormanlarımızı korumak için hiç düşünmeden fedai can eylemişlerdir." ifadesini kullandı.

"Hep başkaları için yaşadı"

AFAD gönüllüsü Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, törene gelen insanların yüreklerinin, hem oğlu hem kendisi ve ülkesi için attığını söyledi.

Fidan dikim törenine gelenlere teşekkürlerini ileten Can, şunları kaydetti:

"Oğlumun şehit olması dolayısıyla kazanmış olduğu manevi duygu, beni çok duygulandırıyor. Çok yardımsever bir insandı. Herkese dokunan biriydi. Etrafında yardımına koşmadığı, kendisi ile hatırası olmadığı kimse yoktu. O yüzden onu bu yönüyle hep hatırlayacağız. Çocuğum bizim için yaşamadı, kendisi için de yaşamadı. Hep başkaları için yaşadı. Oğlumun adını bu ormanda yaşatmak bizi çok mutlu ediyor. Bu ağaçlar büyüdükçe biz de onunla yaşayacağız. Onun hatırası için her gün, her hafta ve her bayram geleceğiz."

Törene, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli, şehidin ablası Saliha Kırbaş ile abisi Ahmet Can, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
