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Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki kadının yanmış cesedi, ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili cinayet zanlısı kişi tutuklanırken, cesedin bulunduğu mahallenin muhtarı Emin Solak, "Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladı" dedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ormanlık alanda, kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulundu.

GENÇ KADIN BİR HAFTA ÖNCE KAYBOLDU

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hafta önce kendisinden haber alınamayan D.O'nun yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler yaptığı inceleme sonucu alınan telefon sinyali üzerine çalışmaları kırsal Kozkayı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ormanlık alanı araştıran ekipler bir ağacın altında yakılmış bir ceset buldu. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda cesedin D.O'ya ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından D.O'nun cesedi otopsi yapılmak üzere kentteki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen İ.G. yakalandı. Gözaltına alınan İ.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce bir arkadaşının telefonla arayarak bir kadının kayıp olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

"SADECE BAŞININ ARKA KISMINDAKİ SAÇLARI DURUYORDU"

Arama çalışmalarının ekiplerce cesedin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığını kaydeden Solak, şöyle konuştu: "Polis ekipleriyle bölgeye geldik. Birkaç yere baktık. O günlerde karlıydı. Ormanlık alanda girecekleri en müsait yer buraydı. Arama esnasında ikiye ayrıldık. Yakınlarda kadının kolyesini ve anahtarını bulduk. Biraz ileri gidince cesedi bulduk. Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Yüz üstü yatmış vaziyetteydi. Cinayeti işleyen de belli, biliniyor."

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

"DAHA ÖNCE ÖLEN KADININ ABLASINI DA BIÇAKLADI"

Cinayet zanlısının cesedin bulunduğu noktaya yakın bir mahallede yaşadığını söyleyen Solak, "Daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladı. Muhtemelen bir şeyler var. Canice bir iş. Üzüldük." dedi.

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Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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