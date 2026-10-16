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Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı

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Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı Haber Videosunu İzle
Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı
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Ünlü şarkıcı Hadise, sevilen şarkısı 'Ara Beni'nin 100 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından bu başarıyı özel bir videoyla kutladı. Müzik kariyerinde önemli bir dinlenme rakamına ulaşan sanatçı, yeni videosuyla hayranlarına seslendi. 'Ara Beni'nin elde ettiği başarı, Hadise'nin müzik yolculuğunda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Hadise'den hayranlarına yeni bir video geldi. Ünlü şarkıcı, 'Ara Beni' adlı eserinin 100 milyon dinlenmeye ulaşmasını özel bir videoyla kutladı.

'ARA BENİ' 100 MİLYON DİNLENMEYE ULAŞTI

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Hadise, şarkılarıyla elde ettiği dinlenme rakamlarına bir yenisini ekledi. Sanatçının 'Ara Beni' adlı şarkısı, 100 milyon dinlenme barajını aştı. Hadise de bu önemli gelişmenin ardından bir kutlama videosu yayımladı. Şarkının ulaştığı rakam, sanatçının müzik kariyerindeki dikkat çekici başarılardan biri olarak kayıtlara geçti.

HADİSE'DEN ÖZEL KUTLAMA VİDEOSU

'Ara Beni'nin 100 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından Hadise, bu başarıya kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, kişisel hesabından yayımladığı videoyla şarkısının ulaştığı dinlenme sayısını kutladı. 100 milyonluk başarı için özel bir video hazırlayan Hadise, böylece müzik kariyerindeki bu gelişmeyi sevenlerine duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
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