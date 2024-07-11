Eskişehir'de cinayet şüphelisi sanık ilk savunmasını yaptı

ESKİŞEHİR'de, eşi ve oğlunun evde ölü bulduğu Safinaz Ayten'in (72) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan sanık Mehmet Usta (34), mahkemedeki ilk savunmasında, iş arkadaşının eşi olan kadının kolundaki bileziği zorla aldığını itiraf etti. Evden ayrılırken Ayten'in yaşadığını öne süren Usta, "Tek amacım altınları alıp borcu ödemekti, Safinaz Ayten'i öldürmedim" dedi.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta oturan Safinaz Ayten, ocak ayında eve gelen eşi ve oğlu tarafından, salonda ölü bulundu. Ayten'in yüz ve bileklerinde morluklar tespit edilirken, boynunun kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başlattığı cinayet soruşturmasında incelenen mobese ve güvenlik kameralarında, eve kar maskesiyle giren şüphelinin özel bir sağlık kuruluşunda ambulans nakil aracı şoförü olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Usta olduğu belirlendi. İş yerinde gözaltına alınan Mehmet Usta, çıkarıldığı mahkemede 'Hırsızlık', 'Yağma' ve 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Mehmet Usta hakkında Safinaz Ayten'i 'Nitelikli kasten öldürme', 'Yağma' ve 'Hırsızlık' suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanığın yanı sıra öldürülen Safinaz Ayten'in yakınlarıyla avukatlar katıldı. Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Mehmet Usta, Safinaz Ayten'in kolundaki altın bileziği zorla aldığını kabul ederken, evden ayrıldığında yaşadığını öne sürüp cinayet suçlamasını reddederek, "Aileye başsağlığı diliyorum, böyle bir olayla karşılaştığım için pişmanım, üzgünüm. Yüklü borcum var. Bankalara da kredi borçlarım var. Sağlık kuruluşunda ambulansla nakil aracı şoförlüğü yanı sıra hafta sonu taksiyle saatli başka bir iş daha yapıyorum. Safinaz Ayten'in eşi Mehmet Ayten ile 6 ay önce girdiğim saatlik iş sırasında tanıştım. O iş yerinde ben şoförlük ve odun keserek para kazanıyordum. Mehmet Ayten iş yerinde ara sıra evdeki altınlarından, ayda 4 adet altın yaptığından, eşinin öğle saatlerinde pazara gittiğinden bahsediyordu. Bunları diğer çalışan arkadaşlar da duydu. Olaydan 1 ay önce evin anahtarını almaya karar verdim. Mehmet Ayten'in iş yerindeki dolabından ev anahtarlarını aldım. Olaydan önce 17 ve 19 Ocak'ta eve gittim. Anahtarları denedim dış kapıyı açtım ama içeri girmedim, daire kapısında da ayakkabılar vardı o zaman girmekten vazgeçtim" dedi.

Olay gününü detaylı anlatan sanık Mehmet Usta, tek amacının çalacağı altınlarla borcunu ödemek olduğunu öne sürerek, "22 Ocak'ta ödemem gereken borçlarım vardı, yine eve gittim. Evde hiç kimsenin olmadığını öğrenmek için 20 dakika daire kapısı önünde oturdum, zile bastım evde kimse yoktur diye de dua ettim. Zili çalınca bir teyze açtı kapıyı. Apartmana girene kadar maske ve eldiven vardı. Maskemi indirdim, 'Seninle bir şey konuşmak istiyorum' diyerek içeri girdim. Salonda 'Benim yüklü miktarda borcum var, borç almaya geldim, geri ödeyeceğim' dedim. 'İmdat' diye bağırmaya başladı, bu sırada bileğindeki altın bileziği görmüştüm. Bir elimde ağzını kapatıp diğer elimde zorla bileziği aldım. Evden çıkarken benim sırtıma vurdu. Daha sonra evden çıkıp kaçtım. Ben evden ayrıldığımda teyze hayattaydı. Evden çıkınca kuyumcuya gittim bileziği 53 bin liraya bozdurdum. Borçlarımın bir kısmını ödedim. Gece sağlık kuruluşunda nöbetteyken polis geldi, hırsızlık yaptığımı itiraf edip, o gün kullandığım kar maskesi ve eldiveni teslim ettim. Teyzenin öldüğünü o gecenin sabahında gelen avukatımdan öğrendim. Tek amacım altınları alıp borcu ödemekti, Safinaz Ayten'i öldürmedim. Karşı tarafın zararını da karşılamak isterim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanık ve avukatların beyanlarının ardından sanık Mehmet Usta'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.