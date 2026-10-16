Haberler

Eskişehir'de 11 yaşındaki Alperen, Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu! O anlar sosyal medyada ilgi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 11 yaşındaki Alperen, Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu! O anlar sosyal medyada ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Alperen Macit, teneffüste yağmur yağdığını fark edince okul bahçesindeki Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiyesini üzerine tuttu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Macit video çekildiğinden haberi olmadığını söyledi.

  • Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Alperen Macit, yağışlı havada okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tuttu.
  • O anların cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması kısa sürede yoğun ilgi gördü.
  • Macit, videosunun çekildiğinden haberi olmadığını ve öğretmenleri ile ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR'de ortaokul öğrencisi Alperen Macit (11), yağışlı havada okul bahçesindeki Atatürk büstüne şemsiye tuttu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Alperen Macit, "Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi. Bayağı şaşırdım, video çekildiğinden haberim yoktu" dedi.

Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Alperen Macit, teneffüs zili çaldığında okul bahçesine çıktı. Yağmur yağdığını fark eden Macit, şemsiyesini alıp Atatürk büstü ıslanmasın diye üzerine tuttu. Çevreden görenler, bu anları cep telefonuna kaydetti. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ATAM ISLANMASIN DİYE ŞEMSİYE TUTTU

Bahçeye çıktığında yağmur yağdığını ve büstün ıslandığını gördüğünü belirten Macit, "Tüm arkadaşlarım montlarının kapüşonlarını kapatıp, oyun oynuyordu ve Ata'mın heykeli ıslanıyordu. Ben de Atam ıslanmasın diye onun üstüne şemsiye tuttum. Atamın kalbimde çok büyük bir yeri var. Bir gurur hissiyatı vardı içimde. Atatürk'ü çok seviyorum. Ülkemizi kurdu, ülkemizi ayakta tuttu. Belki o olmasaydı bugün biz burada olmayabilirdik. Onu çok fazla seviyorum. Islanmasına içim el vermedi" dedi.

VİDEODAN HABERİ YOKTU

Videosunun çekildiğinden habersiz olduğunu söyleyen Macit, "Bayağı şaşırdım, video çekildiğinden haberim yoktu. Öğretmenlerim gurur duydu, arkadaşlarım sevindi. Ailem yüksek ihtimalle benimle gurur duydu. Onlar da çok sevindi. Arkadaşlarım, onlar da Atatürk'ü çok seviyorlar. Sevmeye lütfen devam etsinler. Onlar için söylüyorum, Atatürk çok iyi birisi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Korku filmi gibi ama değil! Görüntü Türkiye'den
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Duygulandırdı öyle mi. Allah hepimize akıl fikir versin. Bu ülke niye böyle ya. Bir taraftan islam bayrakları ellerinde her türlü yolsuzluğa bulaşmış birileri birileride haberlerde gördüğümüz hatta Atatürk'e benzeyen birini bulup kıyafet giydirip selamlayan ağlayan birileri. Herkein sevdiği var inandığı var ama niye Dünya'da ki gibi davranmıyoruz. 21.yüzyıla geldik Türkiye'nin durumu değişmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet66 Uygar:

Sen geç şemsiyeyi tut. Bende seni çekeyim. Haberlere çıkalım. ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Soner Olgun hayatını kaybetti
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Erdoğan imzaladı! Gece yarısı kritik koltuklara yeni isimler getirildi
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu