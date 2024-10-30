Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Yargılanıyor: Motosiklet Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

Haber : Gaye Şeyma CAN-Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Beykoz'da otomobiliyle motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılanmasına başlandı. Basına kapalı gerçekleşen ilk duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün annesi Neriman İnan, "Bu kadar zaman içinde ben bir vicdan muhasebesi yapmıştır, ifadesinde daha şoktan çıkmış daha oturaklı bir ifade vereceğini düşünüyordum. Maalesef öyle olmadı. Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemek miydi" diye sordu.

9 Temmuz'da yaşanan olayda, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralanmıştı. Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyicilere ve basına kapalı gerçekleşti. İleri bir tarihe ertelenen duruşma sonrası Yavuz Selim Öztürk'ün annesi Neriman İnan ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemek miydi?"

Üzgün olduğunu dile getiren İnan, "Ortada görüntüler olmasına rağmen Fatma Zehra Kınık halen motorun kendisine çarptığını iddia ediyor. Hani o an olayın şokuyla belki öyle bir ifade verdiğini düşünmüştüm ama şu an bu kadar zaman geçti üstünden. Görüntüler de olmasına rağmen mutlaka izleme fırsatı bulmuştur kendisi de, buna rağmen motorun kedisine çarptığını iddia ediyor. Üzgünüz, tamamen Batın ve oğlumu suçlar şekilde, kusurun tamamen motosiklette olduğunu söylüyor. Bu kadar zaman içinde ben bir vicdan muhasebesi yapmıştır, ifadesinde daha şoktan çıkmış daha oturaklı bir ifade vereceğini düşünüyordum. Maalesef öyle olmadı. Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemek miydi? Ben gerçekten çok üzgündüm. Çünkü davada olay haricinde karşı tarafın avukatı çok gereksiz iddialarda bulundu" dedi.

Çıkışta yaşanan arbede hakkında da konuşan İnan, "Ben o an şoktaydım zaten. Batın'ın annesini de kötü görünce ben de haliyle etkilendim. Ben de kötü oldum. Orada bayağı bir karışıklık, bir arbede oldu" diye konuştu.

"Adaletli bir adalet istiyoruz"

"Adaletli bir adalet istiyoruz" diyen İnan sözlerini şöyle noktaladı:

"Batın Barlas'ın ailesi de tutukluluk talebini istedi. Şu an için bununla ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Keşif yapılacak. Umarım hak yerini bulacak. Umudumuz bu yönde."

Zehra Kınık'a tepki gösterip, gazetecilere saldırdılar

Duruşma sonrasında Fatma Zehra Kınık Demir'e tepki gösteren müşteki yakınlarının saldırı girişimi, polis ve özel güvenlik görevlilerince güçlükle engellendi. Müşteki yakınları, görüntü çeken basın mensuplarına da saldırarak bir gazeteciyi darp etti.