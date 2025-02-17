Dava dosyasına girdi! Adli Tıp da serbest bırakılan Zehra Kınık'ı asli kusurlu buldu

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık'ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarparak yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı. 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Fatıma Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Kınık daha sonra da yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvurularda bulunmuştu.

BİLİRKİŞİ YÜZDE 100 KUSURLU BULMUŞTU

Zehra Kınık Demir'in "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında, Barlasçeki'nin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu'nun talebi ile kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu belirtilmiş ve yüzde 100 kusurlu bulunmuştu. Daha sonra mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından ikinci bir bilirkişi raporu hazırlanmış, raporda Zehra Kınık'ın kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Son olarak dosya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti.

ADLİ TIP KURUMU DA "ZEHRA KINIK ASLİ KUSURLU" DEDİ

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına girdi. Raporda, Zehra Kınık Demir kazada asli kusurlu bulundu. Raporda, "Sanık sürücü Fatıma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobil ile olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan 'Dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur." ifadelerine yer verildi.

TALİ KUSURLU BULUNDU

Öte yandan raporda, kazada yaşamını yitiren Barlasçeki ise kasksız olarak yolculuk yapması nedeniyle kendi ölümünde alt düzeyde tali kusurlu bulundu.