Eski eş cinayeti sanığı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika ölmesini bekledim

DENİZLİ'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i (39) evinde boğarak öldürdükten sonra cesedini ormana gömdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ebubekir Karakurt (40), "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 1 Mart'ta Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kadının bulunması için harekete geçti. Ekipler, Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı ilk eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'la telefonda görüşüp, tartıştıklarını söyledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Fatma Çetin'in eski eşi Karakurt tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Polis, Çetin'in bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'ye Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nin teşhis etmesi üzerine Karakurt, şüpheli olarak gözaltına alındı. Sorgulanan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonda tartıştığı eski eşini evine gidip, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, ardından da cesedi battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü anlattı. Karakurt, tutuklandı.