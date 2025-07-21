Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık için Tören Düzenlendi

Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık için Tören Düzenlendi
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Yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen törene ailesi, yakınları ve akademisyenler katıldı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karabıyık'ın değerli bir insan olduğunu vurguladı.

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendi.

Aynı zamanda akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde düzenlenen törene Karabıyık'ın ailesi ve yakınları ile akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yalnızca siyaset ve eğitim değil, her yönüyle güzel bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bozbey, Karabıyık'ın üniversitesine, öğrencilerine, ülkesine ve kentine değer katan kıymetli bir isim olduğunu ifade ederek, rahmet diledi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da Karabıyık'ın hem iyi bir akademisyen hem de iyi bir insan olduğunu belirterek, "Başı dara düşen bir şekilde kendisine müracaat ettiğinde bir muhatap bulabiliyordu onda. İtidalli birisi olarak her zaman çıkış yollarını gösterme yoluna gidiyordu." dedi.

BUÜ'nün Karabıyık'ın "yuvası" olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu töreni de şöyle görelim. Bizim geleneksel dünyamızda cenazelerimizi evimizin önünden uğurlarız malum. Burası onun eviydi. En yoğun siyasi faaliyet içindeyken bile bu tarafı düşünüyordu. Nihayet buraya yeniden kavuşmuş oldu. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Törende İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit, İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Özdemir, akademisyenler ve sevenleri de konuşma yaptı.

Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı

Lale Karabıyık'ın cenazesi, öğle vakti Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.

Cenaze namazına Karabıyık'ın yakınları, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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