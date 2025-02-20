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Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmasına kesin gözle bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, ön seçimde aday olacağını açıkladı. Çiçek TV 100 yayınında, "Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı TV 100 yayınında CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıkladı.

"TEK ADAYLI ÖN SEÇİM OLMAZ"

Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Birden fazla adayın üyelerin önüne koyulması lazım. Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım. Hep ön seçimi savunduk. Dolayısıyla bu sürece katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktıDursun Çiçek

"ÖZEL'İN DE HABERİ VAR"

Çiçek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuştunuz mu adaylığınızı?" sorusuna, "Bilgi verdim" diye yanıt verdi. Çiçek, Özel'in yanıt olarak, "Takdir sizin" dediğini aktardı.

"EKREM BEY'LE YARIŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM"

" Ekrem İmamoğlu'ya yarışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise, "Ekrem Bey ile yarışmaktan mutlu olurum. Ön seçim artık CHP'de hep olmalı." sözleriyle karşılık verdi.

"MANSUR YAVAŞ İKİNCİ ÇIKACAĞI YARIŞA GİRMEK İSTEMEDİ"

Çiçek, Mansur Yavaş'ın aday açıklamanın erken olduğu gerekçesiye ön seçime katılamamasına ilişkin, "Gönül isterdi ki Mansur Bey de katılsın. Ben erken bulmuyorum. Kendisine katılmıyorum. İkinci çıkacağı bir seçime katılmak istemedi." diye konuştu.

EN AZ 20 VEKİL İMZASI GEREKİYOR

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başlamıştı. En az 20 vekil imzası ile aday olunabilirken vekiller birden çok kişiye de imza verebiliyor.

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Piyon bulunmuş hayırlı işler Mansur başkan bağımsız aday ol oyum sana bu muptezele oy vermem

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Haber YorumlarıKasap emrah:

Çok Güzel hareketler bunlar (tiyatro)

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Haber Yorumlarıalbatros :

adamın karşısına mansur yavaş çıkmıyor sen kimsin ya :)

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Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıdehide:

Tek adamı bitireceğiz diyenler başka tek adam getirmeye çalışıyor. Bu CHP nin hiçbir dediğine güven olmaz Belediyelerden belli zaten ne olduğu bunların. Reis giderse demokrasi bitecek Türkiye bitecek. İçki masalarında ve heykellere harcanacak bütün para

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Haber YorumlarıMt Hercai:

tabi çıkacak. yoksa kendini meşru aday olarak gösteremez. şimdi güçsüz bir aday çıksın rahat rahat kazansın ki meşru aday olsun. yani dostlar alışverişte görsün..

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Haber Yorumlarıhayrullah sonel:

Tiyatro güzel ekremi yarışarak aday oldu piarı diğer şekilde kendin çal kendin oyna oluyordu

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Ayıp olmasın ekreme bir de sahte aday olsun karşısında

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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

halkla alakası olmayan siyasilar ve zavallı medya yüzüklerin kardeşliği

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Ekrem istediği kadar bağırsın çağırsın. Yanına adam çeksin, ön seçim yapsın. Millet Mansur Yavaş diyor. Anket sonuçları da belli... İmamoğlu dayatmasının kılıçdaroğlu dayatmasından bir farkı yoktur. Chp 'nin millete istemediği adayları dayatmaktan vazgeçmesi lazım.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir partinin seçilmiş başkanı sıfatı ile orada oturup da ben Cumhutbaskanligibadayiyim bile diyemeyen birisine nasıl güveniyorsunuz hayret. Aday olmaması akıl dışı. Ama ele geçti ise mesela Paris geceleri olabilir. Her şey mümkündür. Imamoğlu tek aday olabilmek için ne gerekiyorsa yapabilecek, hepsininhatcaya bilecek durumda. Para gani. Partileri de alır yanına. Bas bas paraları seçime.

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