Eski Belediye Başkanı Nedim Bıyıklı'nın hatırası müzede yaşatılacak

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini sürdüren ve hayatını kaybeden Nedim Bıyıklı'nın adı ve kullandığı eşyalar, oğlu tarafından kurulan müzede yaşatılacak.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 1984-1999 yılları arasında 15 yıl boyunca, üç dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan ve daha sonra hayatını kaybeden Nedim Bıyıklı'nın adı ve belediye başkanlığı dönemindeki aracı ve kullandığı eşyaları, kendisinin kurduğu Daday Çömlekçiler At Çiftliğindeki müzede yaşatılacak. Belediye Başkanı Nedim Bıyıklı'nın oğlu Levent Bıyıklı tarafından hazırlanan ve ismine "Nedim Bıyıklı Kültürevi" verilen müzede, yöresel kıyafetler, eski malzemeler, eski makam aracı, çeşitli zanaatkarların görselleri ve eserleri ile çok sayıda eski malzeme yer alıyor. Daday ilçesine özgü yöresel kıyafetlerle eşyaların da bulunduğu müzede Belediye Başkanı Nedim Bıyıklı'nın kullandığı eşyalar dikkat çekiyor. Ziyaretçilerini 1990'lı yıllara götüren müze, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

"Müzemizi 18 ay boyunca çalışarak teşhir yapılacak hale getirdik"

Babasının hatırasını kendi kurduğu çiftlikte hazırlanan müzede yaşatılacağını belirten Levent Bıyıklı, "Rahmetli babam Nedim Bıyıklı, Daday'da üç dönem belediye başkanlığı görevinde bulundu. Ardından turizme yöneldi ve atçılığa başladı. İlçemizde ilk turizme atçılığı kazandıran insan olarak tanıtımlara çok büyük faydalı olmuştur. Bizde bu işletmeyi babamdan sonra devam ettiriyoruz. Babamdan kalan malzemeleri toparlayalım istedik. Aklımızda babamın hatırasını yaşatmak vardı. Eski malzemeleri bir araya getirdik hem eski günlerimizi unutmayalım istedik hem de çocuklarımız eskiyi görsün, eskiden nasıl bir yaşam sürdürülmüş, neler yapılmış görsün istedik. Eski malzemeleri toparlayıp bir araya getirdik. İlçemizdeki ilk müze Nedim Bıyıklı Kültürevi oldu. Kastamonu'da da böyle bir müzenin ilk olduğunu düşünüyorum. Burayı 18 ay boyunca çalışarak bu hale getirebildik. 18 ayda eksikliklerini tamamlayarak bitirebildik. İnşallah bu hafta da müzemizin açılışı olacak ve vatandaşların ziyaretine müzemizi açmış olacağız. Malzemelerin büyük bir kısmı babamdan kalmıştı. Bir kısmını da ben kendim biriktirmiştim" dedi.