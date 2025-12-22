Eski Belediye Başkan Adayı, Alacaklısının Babasını Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanıyor

ANTALYA'da alacaklısının babası Hamit Sunbat'ı (70) tabancayla öldüren eski Aksu Belediyesi başkan adayı Durmuş Ali Arslan'ın (51), yargılamasına devam edildi. Müştekileri tehdit ettiği yönündeki iddiaları kabul etmeyen Arslan, "Üst düzey bürokratım, benim kamuoyundaki itibarımı zedelemeye çalışıyorlar" dedi.

Olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediyesi başkan adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hamit Sunbat 22 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Durmuş Ali Arslan ise tutuklandı.

'MÜŞTEKİ AVUKATINDAN TEHDİT İDDİASI'

Durmuş Ali Arslan hakkında 'Kasten öldürme, 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Silahlı tehdit' suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Arslan'ın, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Geçen duruşma Tamer Ertürk'ün şikayetinden vazgeçtiğini belirten müşteki avukatı Mehmet Nasih Aydın, "Tamer Ertürk cep telefonuna aldığı tehditler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayrettin Sunbat'ın da infaz edileceği ifadeleri tehditlerde ifade edildi. Bu olay tasarlanarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'SANIĞIN KENDİSİNDEN VE AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Şikayetinin sürdüğünü belirten Hayrettin Sunbat, "Öldürülen kişinin hem ailesiyiz hem de tehdit edilen kişileriz. Sanığın kendisinden ve ailesinden şikayetçiyim" dedi. Sanık avukatları ise olayın tasarlama noktasında değerlendirilemeyeceğini, Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğunu belirterek tehdit iddialarının yargılamanın dışında kalması gerektiğini ifade etti.

'KAMUOYUNDAKİ İTİBARIMI ZEDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren sanık Durmuş Ali Arslan, "Okul arkadaşım Tamer Ertürk'ü aradığımda dertleşmek istedim. Sebahattin Sunbat'ın da Konyaaltı'nda olduğu söylenmişti. Ben onların orada olduğunu bilmiyordum. Nasıl planlayabilirim? Üzerime gelmesinler diye önce havaya ateş attım. İkinci mermiyi de hedef gözetmedim, seken bir mermi rahmetliye geldi. Tamer Ertürk'ü tehdit ettiğimi söylüyorlar, öyle bir durum yok. Gürcistan'dan, Arnavutluk'tan benim çocuklarım taciz ediliyor. Nüfus kütüğümde kimler varsa 'kan bedeli' adı altında taleplerde bulunuyorlar. Bunlar da delillerimle sabittir. Benim oğlum ve kızım üniversite okuyor. Ben, Tamer Ertürk'ün de kendileri tarafından tehdit edildiğini düşünüyorum. Benim kamuoyundaki itibarımı zedelemeye çalışıyorlar. Ben tanınan biriyim, üst düzey bürokratım. Rahmetlinin benim önümde yaralandığını sonradan anladık. Ben ne şekilde bunu kasten öldürmek isteyebilirim ki" dedi.

'KAFALARINDA BİR SENARYO UYDURDULAR'

Sanık ayrıca nitelikli dolandırıcılıktan davalarının sürdüğünü belirterek, "Benim nitelikli dolandırıldığım davamız devam ediyor. Kafalarında bir senaryo uydurdular. İnsanları tehdit edip, ben yapmışım gibi mahkemeye delil sunmaya çalışıyorlar. Bu olayı kamuoyuna maledip mahkemeye baskı oluşturmaya çalışıyorlar. 'İnfaz' terminolojisi benim hiç kullanmadığım, bilmediğim bir terim. Bunu sürekli söyleyip duruyorlar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksik raporlar nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

