Eşini silahlı saldırıda kaybeden doktor "sağlıkta şiddet"in bitmesi için çalışıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaklaşık 7 yıl önce hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun'un doktor eşi Funda Furtun, sağlıkta şiddetin son bulması için mücadele veriyor.

Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve eşi Opr. Dr. Kamil Furtun'u 29 Mayıs 2015 yılında silahlı saldırı sonucu kaybeden Funda Furtun, her platformda, sağlık çalışanlarının sesi olmaya çalışırken 2020 yılında Samsun Tabipler Odası Başkanı seçildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunu pek çok etkinlikte gündeme getiren son olarak Samsun Tabipler Odası olarak bu konuda bir klip hazırlanmasına ön ayak olan Furtun, sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyor.

Furtun, AA muhabirine, eşini kaybettiği acı olayın üzerinden 7 yıl gibi uzun bir süre geçtiğini ancak yaşadıkları acının halen ilk günkü gibi yüreklerinde olduğunu vurguladı.

Eşinin isminin çalıştığı hastaneye verildiğini belirten Furtun, "Eşimin ölümünden sonra sağlıkta şiddet halen bitmedi. Samsun'un iki acı kaybı daha oldu, Aynur Dağdemir ve Fikret Hacı Osman'ı kaybettik. Her gün ve her saat başı şiddete uğrayan bir meslektaşımızın haberini alıyoruz. Bunun için ben de şiddet mağduru bir kişinin eşi olarak Samsun Tabip Odası Başkanlığı görevini yapmam gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

"Şiddet olgusu tolere edilemez"

Eşinin mesleğini seven ve başarılı bir hekim olduğunu vurgulayan Furtun, şöyle devam etti:

"Kamil Bey çok iyi hekimlik yapmaya çalışan bir insandı ve bunları hiç hak etmeyen biriydi. Dolayısıyla onun kaybı infial yarattı, hekim camiası, insanlık camiası ve Türkiye'de. Şiddet olgusu tolere edilemez. Bir insanın ölümünü kabul etmek zordur ama öldürülmesini kabul etmek imkansız. Bundan sonra hiçbir sağlıkçının, hiçbir hekimin başına gelmemesi, şiddetsiz ve savaşsız bir yeryüzü olması için çabalıyoruz. Bu dönemde sağlıkta şiddet için biz doktorların hislerini anlatan bir şarkıyla halkımıza seslenmeye çalıştık. Şiddet altındayken çalışamadığımızı, hekimlik yapamadığımızı, bizim amacımızın yaşatmak olduğunu söylemeye çalıştık. Umarım karşılığını bulur. Umarım gönüllere dokunur."

Salgında sağlıkçıların önemi daha çok anlaşıldı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında sağlık çalışanlarının öneminin daha çok anlaşıldığını söyleyen Furtun, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde sağlıkçıların önemi ortaya çıktı ama sağlıkta şiddet olayları yine bitmedi. Özellikle sağlık çalışanlarımızı kaybettik. Buradan tüm sağlık şehitlerimizi, şiddetle veya pandemiyle kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. ve 14 Mart'ta şiddetsiz bir sağlık ortamında güvenle çalışmak istiyoruz. Bundan sonra da bayram edeceğimiz günlerde çalışmak istiyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Olay

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde, 29 Mayıs 2015'te hastane koridorunda İsmail K'nin silahla üç el ateş etmesi sonucunda ağır yaralanan Opr. Dr. Kamil Furtun, aynı hastanede kurtarılamamıştı. Kaçan zanlı İsmail Koyun yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Koyun, hakkında açılan dava sonucu 24 Kasım 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Opr. Dr. Kamil Furtun'un ölümünün ardından İlkadım Belediyesi Meclisi, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinin bulunduğu sokağa oy birliği ile "Opr. Dr. Kamil Furtun" adının verilmesini kararlaştırmıştı. Furtun'un ismi ayrıca çalıştığı Samsun Göğüs Cerrahisi ve Hastalıkları Hastanesine de ismi verilmişti.