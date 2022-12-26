Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir restoranın bahçesinde eşi Kıymet Budak'ı (35) tabancayla vurarak öldüren Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Sinirlenince kendime hakim olamadım iki el ateş edip öldürdüm" dedi.

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.