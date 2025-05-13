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Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

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Bahçelievler'de 54 yaşındaki Hüseyin Veznedar, sokak ortasında başında beyaz bir poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından öldürüldü. Polisin detaylı incelemesinde Veznedar'ın 2012 yılından beri evli olduğu eşinin kurduğu planla, sevgilisi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çoban Çeşme Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta kan donduran bir olay yaşandı. Kafeterya işlettiği öğrenilen Hüseyin Veznedar (54), sokakta başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden Veznedar, olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan yaya olarak kaçtı.

Sevgilisine 13 yıllık kocasını öldürttü

EŞİ OLAY GÜNÜ BAŞKASIYLA BULUŞMUŞ

Cinayet Büro Amirliği'nin olayın ardından şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, saldırının gerçekleştirildiği sırada otomobilini caddeye park eden eş Z.V'nin ifadesi alındı. Olayı anlatan Z.V., eşinin kendisini telefonla arayarak alışveriş yapmak için sokağa inmesini istediğini, olayın bu sırada gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri, Z.V'nin verdiği çelişkili ifadelerin ardından çalışmasını sürdürdü. İncelemelerin ardından olay günü sabah saatlerinde Z.V. ve bir erkeğin birlikte otele gittiği görüntülere ulaşıldı.

Sevgilisine 13 yıllık kocasını öldürttü

CİNAYET PLANINI ANLATTI

Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan Z.V, eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. Z.V'nin poliste verdiği ifadesinde "Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istiyordum ancak Hüseyin benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan Ufuk'la buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. Ufuk'u bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. Ufuk'un onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum." dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisine 13 yıllık kocasını öldürttüÖldürülen Hüseyin Veznedar

KAÇAN ZANLI BURSA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Z.V'nin ifadesinin ardından Ufuk A'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa'da kaldığı otelde yakalanan Ufuk A., gözaltına alınarak İstanbul, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada sorgulanan şüpheli, yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, Z.V. ile internet üzerinden tanıştığını, bir süredir ilişkileri olduğunu, eşinin kendisini dövdüğünü ve eziyet ettiğini söyleyince kinlendiğini söylediğini öğrenildi. Ancak şüpheli Ufuk A. resmi ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sevgilisine 13 yıllık kocasını öldürttü

Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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