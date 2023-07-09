Esenyurt'taki kavşağın kapatılmasına karar iptal edildi

Esenyurt Kaymakamlığı tarafından açılan dava sonucunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Esenyurt'taki kavşağın kapatılmasına karar veren İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nın kararını iptal etti. Kararın trafik yoğunluğunu artırdığı ve hastaneye ulaşımda gecikmelere neden olduğu belirtilmişti.

AVCILAR'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren kavşak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında alınan kararla bariyerlerle kapatıldı. Ancak dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada gecikmelere neden olunması üzerine Esenyurt Kaymakamlığı, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne kararın iptali için dava açtı. Mahkeme kavşağın kapalı kalmasına karar verdi. Esenyurt Kaymakamlığı kavşak ile ilgili yeniden başvuruda bulundu. Dosyayı ele alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun (UTK) aldığı kavşağı kapatma kararını iptal etti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş Güncel Haberler