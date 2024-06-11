Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt'ta, kundaklama sonucu 8 araç ve iş yeri alev alev yandı. Şüphelinin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sokakta paniğe yol açarken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta saat 02.00 sıralarında park halindeki araçlarda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir taraftan da yangını söndürmek için seferber oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun süre çalıştı. Yangın sırasında bir iş yeri ile iş yerinin içinde ve sokakta park halinde olan 8 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay yerinde çalışma yapan polis, şüphe üzerine inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiğini tespit etti. Şüphelinin araçları kundakladığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BÜYÜK İHTİMAL MAZOT YA DA BENZİN DÖKMÜŞERDİ"

Aracını son anda alevlerin içerisinden çıkaran Mustafa Meydan, "Birisinin 'Yardım edin, yangın var' dediğini duydum. Yataklardan fırladık geldik. Bu kanaldan aşağı doğru bir sıvının aktığını gördük, alevli bir şekilde. Aracımın altından alevli bir şekilde yangın gidiyordu, son anda çıkarttım alevlerin içinden" dedi.

İş yeri sahibi Burhan Aydın, "Biz yatıyorduk, bir anda annem bağırdı. O esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin ya da mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Suyu attıkça yangın daha da çoğaldı. Önce araçlarımız yandı sonra depomuz yandı. Kimseyle husumetimiz yok, mahallemizde küçük bir mahalle. Herkes birbirini tanıyor. Can kaybımız yok sadece araçlarımız yandı" şeklinde konuştu.