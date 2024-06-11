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Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

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İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeriyle iş yerinin içince ve sokakta park halinde olan 8 araç kundaklama sonucu alev alev yandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiği anlar yer aldı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta, kundaklama sonucu 8 araç ve iş yeri alev alev yandı. Şüphelinin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sokakta paniğe yol açarken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta saat 02.00 sıralarında park halindeki araçlarda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir taraftan da yangını söndürmek için seferber oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun süre çalıştı. Yangın sırasında bir iş yeri ile iş yerinin içinde ve sokakta park halinde olan 8 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay yerinde çalışma yapan polis, şüphe üzerine inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiğini tespit etti. Şüphelinin araçları kundakladığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

"BÜYÜK İHTİMAL MAZOT YA DA BENZİN DÖKMÜŞERDİ"

Aracını son anda alevlerin içerisinden çıkaran Mustafa Meydan, "Birisinin 'Yardım edin, yangın var' dediğini duydum. Yataklardan fırladık geldik. Bu kanaldan aşağı doğru bir sıvının aktığını gördük, alevli bir şekilde. Aracımın altından alevli bir şekilde yangın gidiyordu, son anda çıkarttım alevlerin içinden" dedi.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

İş yeri sahibi Burhan Aydın, "Biz yatıyorduk, bir anda annem bağırdı. O esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin ya da mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Suyu attıkça yangın daha da çoğaldı. Önce araçlarımız yandı sonra depomuz yandı. Kimseyle husumetimiz yok, mahallemizde küçük bir mahalle. Herkes birbirini tanıyor. Can kaybımız yok sadece araçlarımız yandı" şeklinde konuştu.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Esenyurt İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Bora Akkus:

Reklam izlemekten haber okuyamıyoruz. İygulamayi kaldiriyorum

26
0
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

YAPAN IRK BELLİ

yanıt12
yanıt3
Sihirbazın Çırağı:

Kaos, anarşi, kargaşa, yıkım, devrim, uyanış, katastrofi, deprem, sarsıntı, kasırga, sel, heyelan; Doğa sadece güneş açıp baharda çiçekler böcekler güzellikler sergilemez; doğayı örnek alıyorlar; insanın doğasında, doğadan öğrenmek vardır; ve doğa yıkım da yapar; fıtratında bu vardır.

0
20
yanıtYanıtla
Bora Akkus:

Shsnjs

yanıt3
yanıt0
Altay Bozkurt:

SIHIRBAZ! ILACINI DEGISTIR.

yanıt0
yanıt0
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