İstanbul'da bir kasap iki kız kardeşi taciz etti

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ESENYURT'ta kasap dükkanında iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf E.E. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1530. Sokak'ta 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere giden yaşı küçük Z.U. ve E.G. isimli 2 kız çocuğu Yusuf E.E. tarafından taciz edildi. Z.U. eve döndüğünde annesine durumu anlattı. Olayın yaşandığı kasap dükkanına giden annenin bağırarak tepki göstermesiyle toplanan kalabalık 26 yaşındaki şüpheliyi linç etmek istedi. Dükkanı taşlayan ve kepenkleri kırarak içerde saklanan Yusuf E.E.'yi linç etmek isteyen kalabalık olay yerine giden polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Şüpheli olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgusunda taciz iddialarını reddeden Yusuf E.E.'nin olayın yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.