Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastalar da hızlıca tahliye edilmeye başlandı.
NEDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR
Hastalar arasında büyük paniğe neden olan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ortaya çıkan görüntülerde vatandaşların dumandan etkilendiği görülüyor.
YEDEK JENARETÖR DEVREDE
Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre; yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
ACİL SERVİS HİZMETE DEVAM EDİYOR
Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.