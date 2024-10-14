Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastalar da hızlıca tahliye edilmeye başlandı.

NEDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Hastalar arasında büyük paniğe neden olan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ortaya çıkan görüntülerde vatandaşların dumandan etkilendiği görülüyor.

YEDEK JENARETÖR DEVREDE

Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre; yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

ACİL SERVİS HİZMETE DEVAM EDİYOR

Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.