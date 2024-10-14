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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

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Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastalar da hızlıca tahliye edilmeye başlandı.

NEDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Hastalar arasında büyük paniğe neden olan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ortaya çıkan görüntülerde vatandaşların dumandan etkilendiği görülüyor.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

YEDEK JENARETÖR DEVREDE

Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre; yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

ACİL SERVİS HİZMETE DEVAM EDİYOR

Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Derin Fikirler:

Verdiğiniz oynarın hesabını bir şekilde soruyor Allah c.c.

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Kenan Tepretoğlu:

Esenyurt u İstanbuldan alıp başka bir vilayete bağlasalar keşke, bir tek hayırlı iş olmaz mı Esenyurtta ya

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Eray Özdemir:

Allah ne kadar da siyasî bir yaratıcı öyle. Partilere oy vereni hastane yakarak cezalandırıyo. Tecavüzleri katliamları görmezden gelip belli başlı partilere oy vereni cezalandıran bir yaratıcı. Eğitim almalı ??

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Tevfik Yilmaz:

gelsin şehir hastanesi.

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Umut gunes:

cenabet ilçe

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TekinDevlet null:

geçmiş olsun

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0
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Mustafa Engin:

kent uzlaşısının olduğu ilçe esenyurt

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