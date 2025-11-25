Haberler

Esenler Film Festivali 19-23 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşuyor

Güncelleme:
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festivalde, 'Uluslararası Onur Ödülleri' Majid Majidi ve İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi'ye takdim edilecek. Festival, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle sinema tutkunlarını bekliyor.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Esenler Film Festivali", 19-23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yılki "Uluslararası Onur Ödülleri", Majid Majidi imzalı "Cennetin Çocukları" ve "Serçelerin Şarkısı" filmlerinin başrol oyuncusu Rıza Naci ile İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi'ye açılış töreninde takdim edilecek.

İki usta isim, festival kapsamında düzenlenecek ustalık sınıfında da tecrübelerini aktaracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen festival, İstanbul'un üç ayrı noktasında film gösterimlerinden söyleşilere, atölyelerden özel etkinliklere kadar geniş bir programı sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
