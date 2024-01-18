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Esenler Belediyesi'nden Osmanlı Döneminde Kudüs Sergisi

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Esenler Belediyesi, Kudüs'ün Türk ve İslam tarihindeki yerini gösteren 'Osmanlı Döneminde Kudüs' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

Esenler Belediyesi tarafından Kudüs'ün Türk ve İslam tarihindeki yerini 2. Abdülhamit döneminde çekilen fotoğraflarla gözler önüne seren "Osmanlı Döneminde Kudüs" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kudüs'ün kültürel mirasını fotoğraf karelerine taşıyan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Sergide yer alan fotoğraflar, Kudüs'ün ilk fotoğrafları. Bu sergi 1880'lerde, özellikle 2. Abdülhamit döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Kudüs'ün Türk ve İslam tarihindeki yerini ilk fotoğraflarla belgeleyen eserler bu açıdan önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tomar, Kudüs'te farklı din ve kültürlere ait binaların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarda sadece İslami müesseseler yok, kiliseler de diğer dinlere ait çeşitli binalar da var. Onlar da orada dini ve kültürel özelliklerini yaşatıyordu. Bu sergi, İslam dönemiyle işgal dönemini karşılaştıran bir sergi olma özelliği taşıyor. Kudüs'te Türk İslam tarihinin simgeleri var. Türklerin Kudüs ile ilişkisi 1069'da başlıyor. 1071'den öncesi ve buna dikkati çekmek istiyorum. Malazgirt'ten önce bizim orada kurulmuş bir devletimiz var. Suriye Filistin Selçuklu Devleti var. Dolayısıyla orası bizim için Anadolu kadar bir vatan toprağı ve bin yıl civarında Türkler tarafından yönetilmiş bir yer. 'Kudüs'ün bizimle ne ilgisi var?' diyenler bağlantıyı bu şekilde çok rahat kurabilirler."

Toplam 58 eserden oluşan sergi, 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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