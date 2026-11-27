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Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım 2024'te Beşşar Esed rejimini devirmek amacıyla İdlib'den başlattığı operasyonun üzerinden iki yıl geçti.

Ülkede Arap Baharı sürecinde 2011'de başlayan halk hareketleri, Beşşar Esed'in kitlesel gösterileri kanlı biçimde bastırmasıyla 13 yıl boyunca bölgeyi istikrarsızlaştıran bir iç savaşa dönüştü.

Muhaliflerin 27 Kasım 2024'te başlattığı operasyon, 8 Aralık 2024'te başkent Şam'ın kontrol altına alınması, Esed rejiminin yıkılması ve ülkenin kaderinin değişmesiyle sonuçlandı.

İdlib'den harekete geçen muhalifler, ilk olarak Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya girdi. Halep çevresindeki yerleşim yerlerini ele geçiren muhalifler, 29 Kasım'da Halep kent merkezine girdi.

Operasyonun ilk dört gününde Halep ve İdlib çevresinde en az bin kilometrekarelik alanın kontrolünü sağlayan muhalifler, rejime ağır darbe vurdu.

Muhalifler, İdlib'in güneydoğusunda stratejik öneme sahip, ülkenin ulaşım arterleri M4 ve M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini de ele geçirerek Hama ve Humus yönünde ilerlemeye başladı.

Suriye Milli Ordusu "Özgürlük Şafağı" operasyonunu başlattı

Esed rejimine karşı yürürlükte olan operasyonlara Suriye Milli Ordusu (SMO) da katıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerden harekete geçen SMO, "Özgürlük Şafağı" adını verdiği operasyon kapsamında ilk olarak terör örgütü PKK/YPG'nin ikmal hattı niteliğindeki Halep-Rakka yolunu kesti.

Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri, terör örgütünün 2016'dan beri devam eden işgalinden kurtarıldı.

Bu sırada diğer muhalif gruplar, Hama'nın M5 kara yolu üzerindeki stratejik Morik ilçesini ve Zeynel Abidin Dağı'nı kontrol altına alarak 30 Kasım'da kent merkezine yaklaşık 8 kilometre yaklaştı.

Rusya ve Esed rejiminin hava saldırıları ilerleyişi durduramadı

Esed rejimi ve Rusya, muhaliflerin ilerleyişini durdurmak amacıyla Halep ve İdlib başta olmak üzere çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

27 Kasım - 2 Aralık 2024 döneminde Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 81 sivil hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.

Hava saldırılarına rağmen ilerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezine girdi. Hama'nın kontrolünü ele geçiren gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik Humus iline yöneldi.

Muhalifler, 6 Aralık'ta Humus kent merkezine ulaştı. Ülkenin güneyinde ise Suveyda'daki yerel muhalif gruplar 7 Aralık'ta il genelinde kontrolü ele geçirdi.

Suriye'deki halk hareketlerinin başladığı ilk yer olan Dera'da da rejim güçleri geri çekilirken muhalifler kent merkezini kontrol altına aldı. Kuneytra'daki yerel gruplar da aynı gün il merkezine hakim oldu. Böylece muhaliflerin başlattığı operasyon, yıllardır Esed rejiminin baskısı altındaki bölgelere de yayıldı.

Muhalifler başkent Şam'a girdi, Esed rejimi devrildi

8 Aralık 2024'te muhalif güçlerin Şam'a girmesiyle Esed rejimi başkentte kontrolü kaybetti.

Muhaliflerin ilk adımlarından biri, işkencelerle özdeşleşen Sednaya Hapishanesi'ne girerek tutukluları serbest bırakmak oldu.

Böylece 1963'te iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık yönetimi sona erdi.

Yüz binlerce Suriyelinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarcasının yerinden edilmesine yol açan savaşın ardından Beşşar Esed ülkeyi terk ederek Rusya'ya kaçtı.

Suriyelilerin ülke genelinde ve dünya başkentlerindeki meydanlarda gözyaşları içinde devrimi kutlamaları tarihin sayfalarına kazındı.

Devrimin ardından ülkenin birliği için yeni süreç başladı

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak ve merkezi otoriteyi yeniden tesis etmek için adımlar attı.

Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel ülkelerin desteğiyle Suriye'deki yeni yönetim, uluslararası alanda ilişkilerini yeniden kurmaya başladı.

ABD Kongresi, Suriye'ye yönelik 2019'dan bu yana yürürlükte olan Sezar Yasası yaptırımlarını kalıcı olarak kaldırma kararı aldı. Karar, ABD'nin 2026 mali yılı savunma bütçesi yasasına dahil edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye'yi 24 Ağustos 2026 itibarıyla "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardı. Bu karar, Suriye'nin uluslararası ticaret ve yatırıma yeniden açılmasını sağladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kararı "tarihi bir an" ve "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirerek ABD Başkanı Donald Trump'a ve Kongre'ye teşekkür etti; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın diplomatik desteğine de vurgu yaptı.

Dünya genelinde birçok başkentteki Suriye diplomatik misyonlarında üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dalgalanmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından devletler de Şam'daki diplomatik temsilciliklerini yeniden faaliyete açtı.

Terör örgütü SDG/YPG'ye yönelik operasyonlar

Ülkenin yaklaşık üçte birini kontrol eden terör örgütü SDG/YPG'ye yönelik süreç, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde Ocak 2026'da başlatılan operasyonlarla yeni bir aşamaya geçti.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusuna yönelerek Rakka ve Deyrizor illerini terör örgütünden temizledi.

Şam yönetimi ile YPG arasında Ocak 2026'da ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı. Operasyonlarda ağır darbe alan SDG/YPG, kendisini feshettiğini açıklayarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilmeyi kabul etmek zorunda kaldı.

Suveyda'daki durum ve İsrail'in Suriye'deki işgali yeni yönetimin önündeki sorunlar arasında

Suriye'de SDG/YPG'ye yönelik operasyonların ardından merkezi yönetimin karşılaştığı önemli sorunlardan biri de ülkenin güneyindeki Suveyda'da ortaya çıktı.

Dürzi nüfusun yoğun olduğu Suveyda'da, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar ile Suriye hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

El-Hecri'ye bağlı Ulusal Muhafızlar, Suveyda kent merkezi ve Dürzi nüfusun yoğun olduğu iç kesimlerde etkisini sürdürürken kentin batı ve kuzey kırsalındaki bazı bölgeler hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

İsrail ise "Dürzileri koruma" gerekçesiyle Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürürken ülkenin güneyinde kara saldırıları da gerçekleştiriyor.

Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneytra ilinde askeri varlığını genişleten İsrail ordusu, bölgede 9 askeri üs inşa etti ve en az 12 bin dönümlük araziyi işgal etti.

Suriye'de devrimin üzerinden geçen iki yılda ülkenin büyük bölümünde merkezi yönetimin kontrolü yeniden tesis edilirken güneydeki güvenlik sorunları ve İsrail'in işgali, yeni yönetimin önündeki başlıca meseleler olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA