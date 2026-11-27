Malatya'da görme engelli Serdar Gedikli hurdalardan araç üretti! Maliyeti 35 bin TLGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan, doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli (36), hurda malzemelerle 10 günde bahçe ve arazi işleri için mini araç üretti. 35 bin TL'ye mal olan 6 beygirlik araç saatte 45 kilometre hıza ulaşıyor, yakıt masrafını traktörün üçte birine düşürüyor. Gedikli, destek bulursa seri üretime geçmek istiyor.
- Malatya'da yaşayan doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli (36), hurda malzemelerden 35 bin TL maliyetle bahçe ve arazi işlerinde kullanılabilen mini bir araç üretti.
- 6 beygir gücünde benzinli çapa motoruyla çalışan araç, tek depoyla yaklaşık 3 saat yol alıyor ve saatte 45 kilometre hıza ulaşıyor.
- Araç, traktöre kıyasla yakıt masrafını üçte bir oranında düşürüyor; yapımında 2,5 milimetre kalınlığında 40x60 ve 40x40 ölçülerinde profiller ile motosikletlerde kullanılan otomatik TAV30 tork konvektörü kullanıldı.
MALATYA'da doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli (36), hurda malzemeler kullanarak 35 bin TL'ye bahçe ve arazi işlerinde kullanabileceği mini araç üretti. Gedikli, ürettiği 6 beygir gücündeki aracın saatte 45 kilometre hıza ulaştığını belirtti.
AİLESİ GÖRME ENGELİ NEDENİYLE SANAYİYE GÖNDERMEMİŞ
Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yüzde 56 görme engelli Serdar Gedikli, çocukluğundan itibaren hayalini kurduğu ancak görme engeli nedeniyle ailesinin sanayiye göndermediği mekanik işlere kendi imkanlarıyla adım attı. Küçüklüğünde çiftçilik yapan, ardından markette ve tekstil sektöründe çalışan Gedikli, bahçe işlerinde kullanabileceği bir araç üretmek için çalışmaya başladı.
10 GÜNDE HURDADAN ARACA
Önce proje aşamasını tamamlayan Gedikli daha sonra hurda malzemelerle aracını yapmaya başladı. 10 günde aracını tamamlayıp kullanmaya başlayan Gedikli, şanzıman yerine konvektör kullanırken, torna işlerini de kendi imkanlarıyla yaptı. Yakıt masrafını 3'te 1 oranında düşüren Gedikli, motor kısmında ise çapa motoru kullandı.
'DEVLET DESTEĞİ ALABİLİRSEM SERİ İMALAT DÜŞÜNÜYORUM'
Özellikle güneş ışığında siyah camlı gözlük olmadan görmekte zorlandığını ifade eden Gedikli, bahçe, dere kenarı ve sulama işlerine gidip gelirken yüksek yakıt maliyetlerinden kurtulmak için kendi aracını tasarlamaya karar verdiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu aracı üretmem 10 gün sürdü. Normalde traktörle bahçeye gidip geliyorduk ama mazot fiyatları da ortada. Kendi imkanlarımla yaptığım bu araç, yakıt masrafını traktörün üçte birine düşürüyor. Yapımında 40'a 60 ile 40'a 40 ölçülerinde 2,5 milimetre kalınlığında profiller kullandım. Arka dingilleri tornada kendim işledim. Ön salıncakları yine profilden kendim ürettim. Altta yürüyen aksamda 6 beygir gücünde benzinli çapa motoru var. Ayrıca hareket etmesi için şanzıman niyetine motosikletlerde kullanılan otomatik TAV30 tork konvektör sistemi kullandım. Bu araç tek depoyla yaklaşık 3 saat yol alabiliyor ve saatte 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. Çevremdeki herkes 'gözden dolayı yapamaz, edemez' diye konuştu ama yapınca oluyor. Eğer devletten bir teşvik veya KOSGEB'den destek alabilirsem, seri imalat yapmayı düşünüyorum."