Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları hakkında konuşan Erdoğan, Şam yönetimi ile ilgili ılımlı mesajlar verdi.

ESAD, NORMALLEŞME İÇİN SİNYALİ VERMİŞTİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydederek "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"GEÇMİŞTEKİ GİBİ YİNE AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın bu açıklamalarına "Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde devam ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi hedefimiz yok. Kardeş topluluktur Suriye halkı. Aile görüşmelerine kadar sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Olmaz diye bir şey yok yarın yine olur. " sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

İstanbul'da art arda çöken binaların sorulması üzerine Erdoğan, "Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım. Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonra da yaşayacağımızı açık söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım." ifadelerini kullandı.

"DEVLET BEY İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak ise, "Devlet bey ile uzun süredir çalışmalarımız var. Görüşmelerimiz var uzun zamandır. Devam ettirdik devam ettireceğiz görüşmelerimizi. Suistimale de fırsat vermeyeceğiz. Devlet bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almak gerekir bunları değerlendirdik, görüştük. Her görüşmemizde de 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyor ve adımlarımızı atıyoruz." dedi.