Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında programlar düzenlendi.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında programlar düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, öğrenciler, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra törene katılanlar, tarihi Kongre binasına geçerek, burada Güzel Sanatlar Lisesi'nin açtığı resim sergisini ziyaret etti.

Erzincan

Erzincan'da Belediye önünde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ay-yıldız şeklinde koreografi yaptı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 75 öğrenci ay-yıldız şeklinde sıralandı. Öğrencilerin hazırlıkları ve oluşturdukları koreografi, dronla görüntülendi.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve katılımcılar, Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp dua etti.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
