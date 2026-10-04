Erzurum Şehir Hastanesinde gebe eğitimleri normal doğumu artırıp primer sezaryeni düşürdü

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Erzurum Şehir Hastanesinde gebelere yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları, normal doğum oranının artmasına ve ilk kez sezaryen olanların oranının azalmasına katkı sağladı.

"Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" ünvanlarına sahip 1570 yatak kapasiteli hastanede, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu koordinasyonunda anne ve bebek sağlığını korumak, normal doğuma teşvik etmek için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Ebe Polikliniği ve Gebe Okulu'nda anne adaylarına süreç boyunca danışmanlık ve yol arkadaşlığı yapılıyor.

Yılda yaklaşık 300 anne adayına eğitim verilen "Gebe Okulu"nda gebelikte oluşabilecek sorunlar, normal doğumun önemi, bebek bakımı ve anne sütünün önemi gibi konular anlatılıyor, pilates toplarıyla hafif egzersiz yaptırılıyor.

Doğumu yaklaşan gebeler, eğitimin sonunda 17 bireysel odası ve 2 suda doğum ünitesi bulunan doğum salonunu gezerek doğum öncesi korku ve ön yargılarından kurtuluyor.

Anne adayları, bu odalara doğum sırasında eşlerini ya da istedikleri bir kişiyi refakatçi olarak alabiliyor.

Yıllık yaklaşık 6 bin doğumun gerçekleştiği hastanede, eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucu normal doğumda artış sağlanırken, primer sezaryen (ilk kez yapılan sezaryen) doğum oranının düştüğü belirtildi.

"Hastanemizde son 1 yılda 6 bine yakın doğum gerçekleşti"

Başhekim Fakirullahoğlu, AA muhabirine, anne-bebek sağlığına önem verdiklerini, normal doğuma teşvik kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Hastanede önceki yıllarda primer sezaryen oranının Sağlık Bakanlığının referans aralıklarının üzerinde olduğunu belirten Fakirullahoğlu, "Hastanemizde son 1 yılda 6 bine yakın doğum gerçekleşti, bu doğumların tamamında hastanemizden hizmet alan gebelerimize Gebe Okulumuzda normal doğum bilgilendirmesi, hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayan gebelerimizi 'Anne Oteli'nde ev ortamında misafir ettik. Yaptığımız bu hizmetler neticesinde primer sezaryen oranlarını düşürdük. Biz Sağlık Bakanlığının belirlediği yüzde 17'lik primer sezaryen doğum oranı hedefinin altındayız." dedi.

Fakirullahoğlu, Gebe Okulu ve Ebe Polikliniğinde anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası tüm aşamalarda fizyolojik ve psikolojik destek verildiğini dile getirdi.

Gebelerin normal doğumdan korkabildiğini anlatan Fakirullahoğlu, şöyle devam etti:

"İlk gebelik biraz travmatik olabiliyor. İlk gebeliğin iyi planlanması ve gebeliğin sonlandırılma sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Biz bu takipler noktasında ihtiyacı olan gebelere tüm desteği sağlıyoruz. Ağrısız doğum, suda doğum gibi ileri düzey desteklerle gebelerimize yardımcı oluyoruz. Bu çalışmalar sonucunda oranlarımızın düştüğünü gördük. Bundan dolayı mutluyuz."

"Bir nevi doğum provası yapıyoruz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dr. Eda Bingül de gebeleri normal doğumla ilgili bilgilendirip ilk kez yaşayacakları doğum sürecine ilişkin kaygı ve korkularını yenmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitimlerde gebelerin geçeceği süreçlerle ilgili bilgiler paylaştıklarını ifade eden Bingül, şunları söyledi:

"Eğitimin sonunda gebelere doğum salonunu gezdirip hastanın hangi fiziki şartlarda kimlerle muhatap olacağını göstererek bir nevi doğum provası yapıyoruz. Bu süreçte hastaların ön yargılarını doğumdan önce kırıyoruz, sezaryenle ilgili??????? talepleri olduğunda buradaki eğitim ve imkanları gördükten sonra gebelerin fikirleri değişiyor. Normal doğumda annenin normal hayatına dönüşü ve iyileşme süresi çok hızlı. Annenin bebeğiyle geçirdiği süreç çok verimli oluyor. Sütün daha hızlı gelmesi, annenin bebeğine bağlanmasına ve stresten uzak kalmasına yardımcı oluyor."

Bingül, sezaryen doğumda sütün daha geç salgılandığını ve iyileşme süresinin uzadığına dikkati çekti.

"Gebe Okulu"ndaki eğitimlere katılan Sibel Aktoprak da hastane hizmetlerini mükemmel bulduğunu ve eğitimlerin faydasını gördüğünü belirterek, "Burada nefes egzersizleri, eğitimler ve psikolojik olarak anneyi çok güzel doğuma hazırlıyorlar. Burada korku süreci aşılıyor, ön yargılar yıkılıyor. Buraya geldiğimde korkuyordum, kaygılarım vardı ama sezaryen fikrim ötelendi, korkularım geçti." ifadelerini kullandı.

Anne adayı Esmanur Öztürk de hastanede gebelik süresince eşiyle kendisine çok destek verildiğini anlatarak, "Özel hastanede sezaryen olmak istiyordum ama buraya gelince fikrim değişti. Kadın bedeni için en sağlıklısı normal doğum." diye konuştu.

Kaynak: AA