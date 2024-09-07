Erzurum'daki tarihi tabyaların sorumluluğu kurum ve derneklere verildi

Erzurum Valiliğince, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Valiliğin açıklamasına göre, ecdat yadigarı tabyaların değere kavuşması için çalışma yapıldı.

Savaş döneminde şehrin çevresinde görüş açısı yüksek tepelere baskın ve istilalardan korunmak için inşa edilen tabyalarda incelemede bulunan Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, tarihi mirasın korunması, turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölgenin daha etkin kullanılabilmesi için 23 tabyayı kapsayan genel emir yayımlandı.

"Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirde, ekolojik denge ve tabii ekosistem değerinin bozulamayacağı, yaban hayatının tahrip edilemeyeceği, sahaların tarihi, kültürel ve ekolojik özelliklerinin kaybolmasına, değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahale ile toprak, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunları yaratacak iş ve işlemlerin yapılamayacağı hükümlerine yer verildi.

Kültürel mirasın korunması için hayata geçirilen "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında tabyalar, gönüllü 23 kurum ve STK'nin uhdesine verilerek, kurumlar eliyle farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Tabyalardaki düzenleme ve faaliyetlerin aslına uygun gerçekleştirilebilmesi için 4 komisyon oluşturuldu.

Tabyaların doğal bütünlüğü içerisinde etkin korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli vizyon ve temada geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla oluşturulan komisyonlarda, alanında uzman akademisyenler ile kurum ve STK temsilcileri görev aldı.

Proje kapsamında tabyalar, bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması için kentteki kurum, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğuna verildi.

Tabyaların sorumluluğuna ilişkin toplantı, Vali Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Toplantı sonrasında, "Aziziye-1 Tabyası" Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, "Ahali, Küçük ve Büyük Palandöken tabyaları" 9. Kolordu Komutanlığı, "Çobandede (Süleymaniye) ile Dolangez (Çelebi) tabyaları" Büyükşehir Belediyesi, "Şahap Paşa (Tafta) Tabyası" Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı CTE Arama ve Kurtarma ekibi, "Sivişli (Hamidiye) Tabyası" Atatürk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Karagöbek (Mecidiye) Tabyası" Yakutiye Kaymakamlığı ile Belediyesi, "Aziziye-2 Tabyası" Palandöken Kaymakamlığı ve Belediyesi sorumluluğuna verildi.

"Büyük Höyük (Orta Höyük İlave) Tabyası" İl Emniyet Müdürlüğü, "Toparlak (Yıldırım) Tabyası" İl Jandarma Komutanlığı, "Aziziye-3 Tabyası" İl Müftülüğü, "Büyük Kiremitlik Tabyası" Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, "Mecidiye Tabyası" İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Uzunahmet (Mahmudiye) Tabyası" İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, "İlave (Selimiye) Tabyası" Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timi sorumluluğuna bırakıldı.

"Köçük Höyük (Kaburga) Tabyası"ndan Kızılay Erzurum Şubesi, "Gez (Ahmediye) Tabyası"ndan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile Yeşilay Erzurum şubeleri, "Küçük Kiremitlik Tabyası"ndan Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği, "Orta Höyük (Orhaniye) Tabyası"ndan İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi, "Ağzı Açık (Fatih) Tabyası"ndan Emin Eğitim Derneği, "Sütnişan (Hamidiye) Tabyası"ndan ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erzurum Şubesi sorumlu oldu.