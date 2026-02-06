Haberler

Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Erzurum-Tortum kara yolunda meydana gelen kazada, bir tır ile çarpışan SUV tipi araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, Erzurum- Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

