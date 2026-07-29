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Erzurum'da tarım arazilerini sulayacak Küçüktüy Barajı'nın 2028'de su tutması hedefleniyor

Erzurum'da tarım arazilerini sulayacak Küçüktüy Barajı'nın 2028'de su tutması hedefleniyor
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- Vali Aydın Baruş: "Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Genel fiziki gerçekleşme yüzde 55'e, gövde inşaatındaki ilerleme ise yüzde 24'e ulaştı"

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapımı süren Küçüktüy Barajı'nın gövde dolgusunun 2027 sonunda tamamlanması, 2028'de su tutması ve sulama şebekesinin devreye alınmasıyla 11 bin dönümün üzerinde tarım arazisinin sulama suyuna kavuşması hedefleniyor.

Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden Küçüktüy Barajı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Baruş, Küçüktüy Barajı'nın bölgede yakından takip edilen önemli yatırım projelerinden biri olduğunu söyledi.

Barajın temelden 50 metrenin üzerinde gövde yüksekliğiyle hizmet vereceğini belirten Baruş, "Barajın sulama sahası daha geniş olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 11 bin dönümün üzerinde tarım arazisi sulanacak. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Genel fiziki gerçekleşme yüzde 55'e, gövde inşaatındaki ilerleme ise yüzde 24'e ulaştı. Gövde dolgusunun 2027 sonunda tamamlanması, 2028'de ise su tutulması ve sulama şebekesinin devreye alınarak çiftçilere su verilmeye başlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Baruş, baraj sahasında zemin yapısından kaynaklanan teknik sorunlara ilişkin çalışmaların da büyük bir titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"İnşaat alanındaki toprağın su tutma bakımından elverişsiz olması nedeniyle ilave mühendislik uygulamaları hayata geçirildi. Bu kapsamda tünel çalışmaları devam ediyor, iç kaplama işlemleri yürütülüyor. Gövde bölümünde enjeksiyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar zaman zaman süreci uzatsa da barajın güvenliği, dayanıklılığı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Sulama imkanlarının artmasıyla üreticiler şeker pancarı, ayçiçeği gibi daha fazla su isteyen, getirisi ve katma değeri yüksek ürünleri yetiştirebilecek, sulama sahasındaki araziler tabiri caizse yeşil bir cennete dönüşecek."

Baruş, projede emeği geçen DSİ Bölge Müdürlüğü yöneticilerine, mühendislerine ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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