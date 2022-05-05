Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım nedeniyle tepki çeken 4 öğretmen açığa alındı - Haberler

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Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım nedeniyle tepki çeken 4 öğretmen açığa alındı

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde tepki çeken bir paylaşımda bulunan 4 öğretmen açığa alındı.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

ÖĞRETMENLER AÇIĞA ALINDI

Erzurum İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı

Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Karayazı, Hisarcık, Erzurum, Medya, Güncel, Haberler

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