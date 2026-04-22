Haberler

Erzurum'da ortaokul öğrencisi temsili büyükşehir belediye başkanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ortaokul öğrencisi, temsili olarak büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, başkanlık koltuğunu temsilen Yıldızkent İlkokulu öğrencisi Mahmut Alp Sarıca'ya bıraktı.

Belediye binasında düzenlenen programda konuşan Sekmen, 23 Nisan'ın çocuklara verilen değerin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Sekmen, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bu makamlar onlara emanet." ifadelerini kullandı.

Temsili olarak başkanlık koltuğuna oturan Sarıca da kısa süreliğine böyle bir sorumluluğu üstlenmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Sarıca, çocuklara yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

Programda Sarıca'ya çeşitli hediyeler verildi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

