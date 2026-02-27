Haberler

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan toplam 1379 mahalle yolunun açılması amacıyla aralıksız çalışmalar sürdürülüyor. Vali Aydın Baruş'un başkanlığında yapılan toplantıda, karla mücadele ve ulaşımın sağlanması için alınan tedbirler değerlendirildi.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan 1379 mahalle yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Vali Aydın Baruş başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kapalı mahalle yollarının açılması, ağır tonajlı araç geçişlerinin düzenlenmesi, ana arterlerde ulaşımın kontrollü sağlanması ve elektrik arızalarına müdahale çalışmaları ele alındı.

Kentte 1282 mahalle yolundan 1167'si kar nedeniyle kapanırken, 115'inde ulaşım sağlanıyor. Çalışmalar kriz merkezinde 24 saat esasına göre kurumlar arası koordinasyonla sürdürülüyor.

Ayrıca Erzurum-Çat-Karlıova yolu büyük araçlara, Gaziler-Karaurgan, Erzurum-Tekman dağ yolu ile Mercan-Çat kara yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekipler, bu yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Dün gece 00.00'dan beri gelen 175 ihbara gerekli müdahaleler başlatılırken, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay ekipleri, Erzurum-Bayburt, Erzurum-Bingöl, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yollarında 4 araç ve 8 personelle görev yapmakta, 600 bisküvi, 600 su ve 600 meyve suyundan oluşan kumanya dağıtımı gerçekleştirmiştir. Valimiz Sayın Aydın Baruş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle değerlendirildiğini, şehir merkezinde iş yerlerine erişim konusunda da gerekli önlemlerin ele alındığını ifade etti. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın sürdürülebilirliği için tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da hazır bulundu.

Kars'ta da kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ederken, 212 köy yolunun 62'sinde ulaşım sağlanmaya başladı.

Ardahan'da da kar ve tipi yüzünden kapanan 132 köy yolunun 70'i karla mücadelenin ardından açıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Günler sonra evine geldi, paylaşımını yaptı
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu