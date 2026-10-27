Erzurum'da gastronomi lisesi açıldı, Kongre Binası turizme kazandırılmak isteniyor

ERZURUM Kongre Binası'nın yanındaki Ülker Gastronomi Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzurum ve ülke turizminde hak ettiği değeri görmeyen bir yapı olan Erzurum Kongre Binası'nı öğrenciler ve ziyarete gelen turistler için güzel bir alana dönüştürelim istedik" dedi.

Erzurum Kongre Binası'nın yanında eğitim-öğretim verecek olan Ülker Gastronomi Lisesi törenle açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, müsteşarlık döneminde hayal ettiği projeleri yavaş yavaş hayata geçirdiklerini söyledi. Programda sahneye çıkan Maarif Korosu'na ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "Yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı yapıyorum. Bu 3 yıl boyunca da temel arzum, çocuklarımızın milli birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı geliştirecek şekilde, vatansever biçimde yetişmesi ve ülkesinin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesini temin etmek. Bu 3 yıl boyunca ana çalışma başlığım oldu. Bu kapsamda göreve ilk başladığımda attığımız adımlar var. Bunlardan biri Türkiye'nin her tarafında, bütün illerimizde kültürümüzü temsil eden, milli değerlerimize referans veren sanat eserlerimizi, değerlerimizi kayıt altına almak. Bunlardan bir tanesi de Türk halk müziği ve halk oyunları. Başlangıç noktalarımızdan biri olarak, her ilin kültürünü ve değerlerini yansıtan türküleri, halk oyunlarını derleyen ve öğretmenler ile öğrenciler arasında bu kültür aktarımı konusunda birliktelik oluşturan 'Maarif Koroları'nı ve Maarif Halk Oyunları topluluklarını kurduk" dedi.

İllerde kurulan Maarif Tiyatro topluluklarının da yerel kültürü yansıtan önemli eserleri sahnelediklerini anlatan Bakan Tekin, 2023'te, senaryosunu büyük oranda kendisinin kaleme aldığı 'Cumhuriyet'e Doğru' oyununun yaklaşık 40 ilde sahnelendiğini söyledi. Oyunun son gösteriminin Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda yaklaşık 35 bin kişiye yapıldığını vurgulayan Bakan Tekin, bunun bir rekor olduğunu da bildirdi. İkinci oyunun 15 Temmuz ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahnelendiğini ifade eden Bakan Tekin, üçüncü oyunun Çanakkale Savaşlarını çocukların öğrenmesi açısından bir anlamda tarihi, tarih dersini sanatla birleştiren bir proje olarak 'Şüheda 1915' olduğunu anlattı. Bu oyunun koreografisinde 600 kişinin yer aldığını söyleyen Bakan Tekin, bu yıl da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirecek bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Ahmet Cevat ve 'Milli Mücadele'ye katkıları üzerine bir oyun hazırladıklarını da ifade eden Bakan Tekin, şunları dile getirdi:

"Bütün bunları yaparken meramımız şu. Çocuklarımız milli birliği, milli kültürü, milli değerleri güzelce öğrensinler. Sadece bunlar değil, müfredatın içerisine bu değerleri koymamız bir tarafa, onları zaten çok çok konuştuk ama yine 2023 yılında göreve başladığımızda ilk yaptığım şeylerden bir tanesi, çocuklarımız bu değerleri nasıl içselleştirebilirler, nasıl sahiplenirler? Bu sorunun cevaplarından bir tanesi, oyun kültürü. Çocuklar binlerce yıllık oyunlarımızı, bizlerin oynadığı, atalarımızın oynadığı oyunları oynarlarsa, bizim bu coğrafyaya ait oyunları oynarlarsa milli değerlerimize de o oyunların bize kazandırdığı milli değerlere de sahip olurlar diye düşündük ve geleneksel çocuk oyunlarımızı kayıt altına aldık. Okullarımızda, illerimizde formatör öğretmenler tespit ettik. Formatör öğretmenlerimize bu oyunları öğrettik. Geleneksel çocuk oyunları deyip geçmeyelim. Bir taraftan kültür aktarımı, bir taraftan obezite ile mücadele, bir taraftan dijital bağımlılıkla mücadele. Bütün bunların hepsini bir potada eritebilecek devasa bir projeydi. Onu gönüllü bir biçimde başlattık. Bu yıl eylül ayında bunu bütün okullarımız için zorunlu hale getiren Oyun Politika Belgemizi yayınladık. Şu anda okullarımızda her çocuğumuzun faydalar elde edeceği biçimde geleneksel çocuk oyunlarımızın oynanacağı alanlar oluşturuyoruz. Çocuklarımızın bu oyunları oynamalarını arzu ediyoruz."

KÜLTÜR AKTARIMI

Çalışmalarla çocuklara kültür aktarımı yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Okullarda şiddet başta olmak üzere akran zorbalığından dijital bağımlılığa kadar ki birçok problemin kaynağında dijital bağımlılığın olduğunu da biliyoruz ama bir taraftan da kültür aktarımını yapacak. Bu bizim için çok önemli. Bunu da başlattık. Bu projeler böyle birbirbirini tamamlayan projeler ve hepsi anlatma sebebim de şu. 'Ya bakanın aklına bir şey geldi, onu hayata geçiriyor değil'. Biz büyük bir puzzle'ın parçalarını yerleştiriyoruz. Bu puzzle'ın içerisinde bizim milli birliğimiz açısından, ülkemizin milli ve manevi değerleri açısından hangi alanda, hangi adımlar atılması gerekiyorsa hepsini bir program dahilinde atıyoruz. Ben bunları çok önemsiyorum. Bunlardan bu kadar detaylı bahsetmemin, maarif orkestrasından bahsetmemin ki maarif orkestrası başka bir şey daha yapıyor. İllerde Türkiye'de türkü derleme kültürü maalesef bitti. En son türkü derleyiciler Muzaffer Sarısözen gibi isimler artık bu işleri yapmamaya başlayınca, bu işler bitince bu işte birikim oluşturmak üzere Türkiye Maarif Orkestrasını, maarif halk oyunları topluluğunu, maarif tiyatro topluluğunu bunun için istiyoruz, bunun için yapıyoruz. Bunların hepsi total bir projenin parçaları" dedi.

TURİZM ALANINA DÖNÜŞECEK

Türkiye'de yapımı devam eden gastronomi liseleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Tekin, İstanbul, İzmir, Hatay'da yapıldığını 5'inci okulun ise Erzurum'da olduğunu söyledi. Erzurum'da milli mücadele açısından çok önemli bir değerin Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Maalesef Erzurum turizminde ve ülke turizminde hak ettiği değeri görmeyen bir yapı. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla da oturduk ve dedik ki bu adayı, bu anlamda Erzurum turizmine hizmet edecek şekilde peyzajıyla, eğitim binalarıyla, konaklama alanıyla öğrenciler için ve kongre binasını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere bu anlamda hizmet etmek üzere restoranıyla güzel bir alana dönüştürelim. Bir projelendirme yaptık. Ardından da burayı kiminle yapabiliriz sorusunu şimdi Yahya Bey burada ama Murat Ülker Bey ile sağ olsun çok kısa bir görüşme yaptık. Çok kısa bir görüşmenin neticesinde Murat Ülker kendisine müteşekkiriz. Allah razı olsun. İkiletmeden burayı yapacağını söyledi. Ben Murat Ülker Bey'e huzurlarınızda Ülker Holding'e, Yıldız Holding'e teşekkür ediyorum. Ama asıl büyük alkışınızı şimdi istiyorum. Çünkü burada eğitim binaları ve biraz önce videoda izlediğiniz et ve süt atölyeleri yapıldı bitti. Her şey dört dörtlük. 1'inci sınıf restoranlara yakışır bir biçimde oldu. Fakat binanın ve peyzaj ekranı yansıtacaklar da o yüzden bakıyorum ama yansıtamadılar herhalde. Binanın peyzajının tamamlanması için bazı eksiklikler var. Biz Ülker ailesinden zaten çok maliyetli bir destek istediğimiz için biraz çekinerek biraz önce Yahya Bey'e söyledim. Yahya Bey de dedi ki 'Ben babam adına söz veriyorum'. Valimiz protokolümüzü revize edecekler. Bu proje benim için çok önemli" diye konuştu.

Türkiye'de gastronomi alanında 3 ana problem olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Bir tanesi bu yemek ve yemek kültürünün literatüre yani kayda geçirilmesi ile ilgili problem var. Kayıtlarda farklı farklı kayıtlar var ve arabesk bir mantıkla birbirine karışmış durumda. Bu okullarda önce bu literatür olarak kayda geçirilecek. Okullarımızda 3 tane bölüm var. Bu okulda 3 bölüm olacak. Bu bölümlerden bir tanesi bu kayda geçirilen yemeklerin veya hamur işi, tatlı ve benzeri şeylerin pişirilmesi, hazırlanması konusunda yetiştireceğiz. Yani şefler yetiştireceğiz. İkincisi burada bu işlerle ilgilenenler varsa bilirler. İkinci ana problemimiz ne kadar güzel iş yaparsanız yapın, hizmet sunumu, servis. Bu da çok ciddi bir problem. Bu servisi de yapacak okulumuzda ikinci bölüm servis bölümü, üçüncü bölümde işletmecilik. Bu okulda 4'üncü bir bölüm açılmayacak. Bu okul pansiyonlu okul. Civar illerden, civar ilçelerden bu konuda yetenekli çocukları okuldaki öğretmenlerimiz seçecekler. Seçilen öğrenciler burada eğitim alacaklar."

Konuşmanın ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Bakan Tekin ve beraberindekiler okulu gezip, bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı