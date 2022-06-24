Belediyenin çiftçiye makine ve ekipman desteği üretimi artırdı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere sağladığı tarım makineleri ve ekipmanlar sayesinde tarım arazilerindeki verimlilik oranı arttı.

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce tarım makineleri ve yeterli ekipmanı olmadığı için arazilerini ekip dikemeyen veya hasadını yapmakta güçlük çeken çiftçilere destek amacıyla Tarım Makinaları Parkı Projesi'ni hayata geçirdi.

Belediye, bu çalışmayla tarım alet ve makineleriyle sadece mazot parası karşılığında çiftçilerin arazilerinin ekim ve hasadını yapıyor.

Erzurum'un yanı sıra çevre illerden bu konuda destek isteyen çiftçilerin başvuruları artınca Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla makine ve ekipman sayısı çoğaltıldı.

2020'de 6 ilçedeki 64 mahallede 107 çiftçiye hizmet veren belediye, 2021'de 11 ilçedeki 130 mahallede 206 çiftçiye makine desteği sağladı. Belediye 2020'de 1977 dekar, 2021'de de 5800 dekar alanda çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle çiftçilerin ekim yaptığı arazi ve ürün miktarının yanı sıra ürünlerin kalitesini de artırmayı hedefliyor.

Tarım Makineleri Parkı'ndaki silaj makinelerinden taşıma römorkuna, ekim makinelerinden taş toplama makinelerine, pancar posası paketleme makinesinden sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makineleri, bu makineleri kullanan belediye görevlileri eşliğinde çiftçilere hizmet veriyor.

Çevre Temizlik, Ağaç, Peyzaj ve Enerji Ticaret Sanayi AŞ (ÇETAŞ) Genel Müdürü Muhammed Selman Aksakal, AA muhabirine, 2019'da başlayan ekipman kiralama desteğinin artarak devam ettiğini ve makine parkurunun da sürekli geliştiğini söyledi.

Projeye 3 yıl önce bir traktör, 10 silaj makinesi ve 20 taşıma römorkuyla başladıklarını ifade eden Aksakal, "2022'ye geldiğimizde son donanımlı 5 traktör, 51 farklı ekipmanla hizmet vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda daha fazla ve farklı ekipmanı makine parkımıza kattık. Tek amacımız çiftçiye hizmet. Burada amortisman gibi birçok gideri katmadan sadece mazot parasına çiftçilerimize hizmet vermekteyiz." dedi.

Aksakal, çiftçilere yönelik hizmetin haberlerde çıkmasıyla bilinirliğinin arttığını, bundan dolayı Erzincan ve Bayburt gibi illerdeki çiftçilerin de yardımına koştuklarını belirtti.

Belediyenin bu hizmeti sayesinde tarım arazilerindeki verimin arttığına işaret eden Aksakal, "Yaptığımız tespitlere göre pullukların sürümdeki verimi yüzde 10, taş toplama makinelerinin yüzde 20, ekim makinelerinin yüzde 15, hasat makinelerinin de verimi yüzde 10 arttı. Taşı toplanmış ve düzgün ekilip hasat edilen bir tarlanın verimi de yaklaşık yüzde 50 seviyesinde arttı." dedi.

Çiftçilerden Mehmet Ali Akyüz de belediyenin ekipman kiralama desteğinin çiftçileri rahatlattığını vurguladı.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Akyüz, "Bizde olmayan ekipmanlar belediyede var. Pahalı olan bu ekipmanı para verip alamıyoruz, belediyeden yakıt parası karşılığında kiralama usulü getirip kullanıyoruz. Büyük makinelere büyük paralar vermeden belediyenin sağladığı imkanlarla işimizi hallediyoruz." dedi.

Belediyenin makine desteğiyle boş araziler de tarıma kazandırıldı

Akyüz, belediyenin makine parkının tarımsal üretime olumlu katkısının olduğunu ifade ederek, "Belediyenin makine-ekipman desteği işimizi rahatlatıyor, onun için boş arazileri de kullanmaya başladık. Son yıllarda ekim dikim işimiz sıklaştı. Belediyeden kiralamalar makul fiyatta." diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Çelik de belediyenin sunduğu ekipman imkanlarından faydalanan bir üretici olarak bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Daha iyi ekipmanları kiralayıp tarlalarımızı sürüp ekim yapıyoruz, verimimiz yüksek ve kaliteli oluyor. Daha önce de bu imkanlardan faydalandık. Belediyenin traktörleri güçlü olduğu için daha derin sürümler yaparak verim ve ürün kalitemizi artırdık. Bu, kazancımıza da yansıyor. Bu güzel hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Her çiftçinin her makineyi almaya gücü yetmiyor. Belediyemiz bu imkanları daha da artırırsa biz de memnun oluruz."