Erzurum'da 15 Temmuz İçin Bilgilendirme Etkinliği

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları bir alışveriş merkezinin duvarında video ile göstererek bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, "15 Temmuz Milli İrade" projesi kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde bilgilendirme standı açtı.

Polisler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları alışveriş merkezine ait dev ekranlarda videolar ile vatandaşlara izletti.

Terör örgütlerinin eleman kazanmalarının engellenmesi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, ülke aleyhine yıkıcı-bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, teröre karşı devlet-vatandaş işbirliği içerisinde halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi için yapılan bilgilendirme çalışmasında polisler, ayrıca, 5 bin vatandaşa da konuyla ilgili broşür dağıttı.